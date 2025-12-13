Sadettin Saran talimatı verdi! Fenerbahçe'de bomba transfer hamlesi

Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandırarak santrfor hamlesini netleştirdi. Başkan Sadettin Saran'ın Atletico Madrid'de forma giyen Alexander Sörloth'un transferi için talimat verdiği belirtildi. Saran, Sörloth'un transferinin birinci öncelik olduğunu vurguladı ve tüm şartların zorlanması gerektiğini ifade etti. Sörloth, bu sezon Atletico Madrid'de 15 maçta 4 gol kaydetti.

Abone ol

Ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de santrfor hamlesi netleşiyor. Sarı-lacivertli kulüpte Başkan Sadettin Saran'ın, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'un transferi için doğrudan talimat verdiği öğrenildi.

İLK HEDEF SÖRLOTH

Fenerbahçe yönetimi, hücum hattını güçlendirmek adına önceliğini Alexander Sörloth'a verdi. Edinilen bilgilere göre Başkan Sadettin Saran, sportif direktör Devin Özek ile yaptığı görüşmede Norveçli golcünün transferinin birinci öncelik olduğunu vurguladı. Saran'ın, "Sörloth transferinde elimizden ne geliyorsa yapalım. Oyuncu gelmeye sıcak bakıyorsa kulübüyle anlaşmak için tüm şartları zorlayalım. Olumsuz bir tablo çıkmadığı sürece başka isimlere yönelmeye gerek yok" ifadelerini kullandığı belirtildi.

ATLETICO MADRID'DEKİ PERFORMANSI

30 yaşındaki Norveçli forvet, bu sezon Atletico Madrid formasıyla La Liga'da 15 maçta 640 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 karşılaşmada 227 dakika sahada kalan Sörloth, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.