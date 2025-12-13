BIST 11.311
Fatih Karahan'ın annesi Hatice Karahan vefat etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın annesi Opr. Dr. Hatice Karahan, hayatını kaybetti.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın annesi Opr. Dr. Hatice Karahan, hayatını kaybetti.  Hatice Karahan'ın vefat haberi Merkez Bankası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu. 

 Açıklamada, Karahan'ın cenazesinin, 13 Aralık Cumartesi günü Fatih Camii'nde yapılacak törenin ardından, 14 Aralık Pazar günü memleketi Uşak'ın Karahallı ilçesindeki aile mezarlığına defnedileceği belirtildi.   

Fatih Karahan'ın annesi Hatice Karahan vefat etti - Resim: 0

