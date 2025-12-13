BIST 11.311
Zelenskiy, Rusya'nın 30 füze ve 450'den fazla İHA ile saldırı düzenlediğini bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, ülkesine 30 füze ve 450'den fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece saatlerinde ülkesine yoğun hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine çeşitli türden 30 füze ve 450'nin üzerinde İHA fırlattığını aktaran Zelenskiy, saldırıların Odessa, Mıkolayiv, Dnipropetrovsk, Harkiv, Herson, Kirovograd ile Çernigiv ve Çerkasi bölgelerinde özellikle enerji altyapısını hedef aldığını kaydetti.

Saldırılar nedeniyle Odessa bölgesinde 2 kişinin yaralandığını aktaran Zelenskiy, farklı bölgelerde su ve elektrik kesintileri meydana geldiği bilgisini verdi.

Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini savunan Zelenskiy, "Devletimizi yok etmeye, halkımıza olabildiğince çok acı çektirmeye devam etmek istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bir milyondan fazla abone elektriksiz kaldı"

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise Dnipropetrovsk bölgesine yönelik Rus saldırıları nedeniyle 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Ukrayna'nın farklı bölgelerdeki enerji altyapısına yoğun saldırıların yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bir milyondan fazla abone şu anda elektriksiz." ifadesine yer verildi.

"Odessa bölgesine en yoğun saldırılardan biri yapıldı"

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, savaşın başından beri bölgeye en yoğun saldırılardan birinin yapıldığını vurgulayarak "Odessa bölgesi, düşmanın en büyük hava saldırılarından birini yaşıyor." ifadesini kullandı.

Mıkolayiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Vitaliy Kim ise aynı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırılar nedeniyle Mıkolayiv'de 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

