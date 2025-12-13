Arda Güler, adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı

Arda Güler, Transfermarkt güncellemesiyle piyasa değerini 90 milyon euroya çıkararak Türk futbol tarihinin en değerli futbolcusu oldu. Genç yıldız, Real Madrid'deki performansıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Transfermarkt'ın yaptığı son piyasa değeri güncellemesiyle Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı.

90 MİLYON EUROYLA ZİRVEDE

Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in piyasa değeri 90 milyon euroya yükseldi. Bu rakamla genç yıldız, Türk futbolu tarihinin en yüksek piyasa değerine ulaşan futbolcusu oldu.

4 gol atarken 9 asistlik katkı sağladı.

EN DEĞERLİ TÜRK FUTBOLCULAR LİSTESİ DEĞİŞTİ

Transfermarkt'ın güncellemesinden önce Kenan Yıldız 75 milyon euroyla listenin zirvesinde yer alırken, Arda Güler 60 milyon euroyla ikinci sıradaydı. Son güncelleme sonrası Arda Güler, Türk futbol tarihinde zirveye yerleşti.

Transfermarkt'ın güncellemeden önceki tarihin en değerli Türk futbolcular listesi şu şekildeydi:

Kenan Yıldız 75 milyon Euro (2025)

Arda Güler 60 milyon Euro (2025)

Hakan Çalhanoğlu 45 milyon Euro (2024)

Çağlar Söyüncü 45 milyon Euro (2021)

Orkun Kökçü 35 milyon Euro (2023)

Cengiz Üner 35 milyon Euro (2018)

Arda Turan (35 milyon Euro (2015)

Ozan Kabak 32 milyon Euro (2020)

Ferdi Kadıoğlu 30 milyon Euro (2024)

Merih Demiral 30 milyon Euro (2020)