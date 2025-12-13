BIST 11.311
DOLAR 42,69
EURO 50,16
ALTIN 5.902,25
HABER /  EKONOMİ

TESK'ten sahte piyango bileti uyarısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TESK'ten sahte piyango bileti uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Milli Piyango bileti alacak vatandaşların ruhsatlı bayileri tercih etmesi gerektiğini bildirdi.

Abone ol

Palandöken, yaptığı açıklamada, vatandaşları sahte piyango biletlerine karşı uyardı.

Bilet alırken mutlaka ruhsatlı bayilerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Yılbaşı yaklaşıyor. 800 milyon liralık büyük ikramiye iştah kabartıyor ancak bu süreçte çok dikkatli olunması gerekiyor. Korsan bayiler var, bu nedenle sabit noktalardaki ruhsatlı Milli Piyango bayilerinin dışında bilet alınmamasını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Palandöken, biletlerin üzerindeki hologramların kontrol edilmesinin, Merkez Bankasının izniyle basılan ve Milli Piyango İdaresi tarafından denetlenen bayilerden bilet alınmasının önemli olduğuna işaret etti.

Vatandaşların bilet satıcılarının belgelerini, yaka kartlarını ve esnaf odasına bağlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Biletleri iyice incelemeden, arkasındaki güvenlik bandını kontrol etmeden almayın. Otokontrol sistemi vatandaşın elinde." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Karahan'ın annesi Hatice Karahan vefat etti
Fatih Karahan'ın annesi Hatice Karahan vefat etti
Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak! 4 isim forma giyemeyecek
Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak! 4 isim forma giyemeyecek
Anadolu Efes'te yeni antrenör belli oldu
Anadolu Efes'te yeni antrenör belli oldu
Park halindeki otomobilde ölü bulundu
Park halindeki otomobilde ölü bulundu
Güllü’nün ölümünde en ağır iddia! Bu itiraf her şeyi değiştirir!
Güllü’nün ölümünde en ağır iddia! Bu itiraf her şeyi değiştirir!
AK Parti'de 108 başkan değişti
AK Parti'de 108 başkan değişti
Özgür Özel açıkladı! DEM Parti heyeti CHP'yi ziyaret edecek
Özgür Özel açıkladı! DEM Parti heyeti CHP'yi ziyaret edecek
Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı Tuğyan tutuklandı
Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı Tuğyan tutuklandı
Güllü'nün 42 yıllık arkadaşından şoke eden iddia! Meğer vefatından 3 gün önce böyle söylemiş
Güllü'nün 42 yıllık arkadaşından şoke eden iddia! Meğer vefatından 3 gün önce böyle söylemiş
Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı! Faiz oranları değişti
Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı! Faiz oranları değişti
İsrail'in katılmasına tepki! Eurovision birincisi ödülünü geri verecek
İsrail'in katılmasına tepki! Eurovision birincisi ödülünü geri verecek
TMSF, sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti
TMSF, sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti