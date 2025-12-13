Anadolu Efes'te yeni antrenör belli oldu

Anadolu Efes, İspanyol antrenör Pablo Laso'yu takımın başına getirdi.

Anadolu Efes, başantrenörlük görevine Pablo Laso'yu getirdi. Lacivert-beyazlı takım, İspanyol teknik adamı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) listesine ekletti.

Daha önce Igor Kokoskov ile yollarını ayıran Anadolu Efes, yeni başantrenör belirlenene kadar takımın idmanlarını Radovan Trifunovic yönetmişti.

Takım, ligde oynadığı son dört karşılaşmayı kaybederken, EuroLeague'de ise 15 maçta yalnızca 5 galibiyet elde edebildi.

EuroLeague tecrübesi yüksek bir isim olan Laso, 2011-2022 yılları arasında uzun süre Real Madrid'i çalıştırdı.

58 yaşındaki İspanyol koç, 2015 ve 2018 yıllarında hem EuroLeague şampiyonluğunu kazandı hem de yılın başantrenörü ödülüne layık görüldü.

Laso, Real Madrid'de 5 İspanya Ligi ve 6 İspanya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Takımdan ayrıldıktan sonra Bayern Münih'in başına geçti ve Almanya'da bir yıl görev yaptı; ardından geçtiğimiz sezon Baskonia'nın başantrenörü olarak görev aldı.