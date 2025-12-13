BIST 11.311
DOLAR 42,69
EURO 50,16
ALTIN 5.902,25
HABER /  SPOR

Anadolu Efes'te yeni antrenör belli oldu

Anadolu Efes'te yeni antrenör belli oldu

Anadolu Efes, İspanyol antrenör Pablo Laso'yu takımın başına getirdi.

Abone ol

Anadolu Efes, başantrenörlük görevine Pablo Laso'yu getirdi. Lacivert-beyazlı takım, İspanyol teknik adamı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) listesine ekletti.

Daha önce Igor Kokoskov ile yollarını ayıran Anadolu Efes, yeni başantrenör belirlenene kadar takımın idmanlarını Radovan Trifunovic yönetmişti.

Anadolu Efes'te yeni antrenör belli oldu - Resim: 0

Takım, ligde oynadığı son dört karşılaşmayı kaybederken, EuroLeague'de ise 15 maçta yalnızca 5 galibiyet elde edebildi.

EuroLeague tecrübesi yüksek bir isim olan Laso, 2011-2022 yılları arasında uzun süre Real Madrid'i çalıştırdı.

58 yaşındaki İspanyol koç, 2015 ve 2018 yıllarında hem EuroLeague şampiyonluğunu kazandı hem de yılın başantrenörü ödülüne layık görüldü.

Laso, Real Madrid'de 5 İspanya Ligi ve 6 İspanya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Takımdan ayrıldıktan sonra Bayern Münih'in başına geçti ve Almanya'da bir yıl görev yaptı; ardından geçtiğimiz sezon Baskonia'nın başantrenörü olarak görev aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Güllü’nün ölümünde en ağır iddia! Bu itiraf her şeyi değiştirir!
Güllü’nün ölümünde en ağır iddia! Bu itiraf her şeyi değiştirir!
AK Parti'de 108 başkan değişti
AK Parti'de 108 başkan değişti
Özgür Özel açıkladı! DEM Parti heyeti CHP'yi ziyaret edecek
Özgür Özel açıkladı! DEM Parti heyeti CHP'yi ziyaret edecek
Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı Tuğyan tutuklandı
Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı Tuğyan tutuklandı
Güllü'nün 42 yıllık arkadaşından şoke eden iddia! Meğer vefatından 3 gün önce böyle söylemiş
Güllü'nün 42 yıllık arkadaşından şoke eden iddia! Meğer vefatından 3 gün önce böyle söylemiş
Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı! Faiz oranları değişti
Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı! Faiz oranları değişti
İsrail'in katılmasına tepki! Eurovision birincisi ödülünü geri verecek
İsrail'in katılmasına tepki! Eurovision birincisi ödülünü geri verecek
TMSF, sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti
TMSF, sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti
Kolon kanseri tedavisi görüyordu! Başkan Durbay'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama
Kolon kanseri tedavisi görüyordu! Başkan Durbay'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama
Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na yanıt: Utanması gerekenler biz değiliz
Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na yanıt: Utanması gerekenler biz değiliz
Maden ocağında gaz zehirlenmesi: 5 işçi hastaneye kaldırıldı
Maden ocağında gaz zehirlenmesi: 5 işçi hastaneye kaldırıldı
Özgür Özel'den canlı yayında 'Ekrem Erdoğan' gafı
Özgür Özel'den canlı yayında 'Ekrem Erdoğan' gafı