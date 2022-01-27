Aydın'da sevgilisi ve annesine kurşun yağdırdı! Aldatıldığını öne sürdü: Kararı duyan anne fenalaştı

AYDIN’ın Efeler ilçesinde kendisi gibi polis memuru olan Büşra Çetinkaya’yı silahla vurarak öldürmek ve annesi Güngör Çetinkaya’yi yaralamak suçundan tutuklanan sanık Suat Teke için bugün görülen 7’nci duruşmada karar çıktı. Dava sonunda anne Güngör Çetinkaya fenalaşırken, sanık Teke, cinayetten müebbet, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen Büşra Çetinkaya cinayetinin 7’nci duruşması, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık Suat Teke’nin hakkında ‘tasarlayarak öldürme, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan açılan davanın 7’nci duruşması sonunda sanığa karar çıktı. Karar duruşmasına tutuklu sanık Suat Teke, aynı olayda yaralanan anne Güngör Çetinkaya ile baba Zekeriya Çetinkaya ve taraf avukatları katıldı. Önceki duruşmada olayla ilgili açıklanan mütalaada cumhuriyet savcısı, sanığın cinayeti tasarlamadan işlediğine kanaat getirdi. Cumhuriyet savcılığı tarafından verilen mütalaada sanığın, Hatice Büşra Çetinkaya’yı kasten öldürme nedeniyle müebbet, anne Güngör Çetinkaya için de öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.



Duruşmada sanık Suat Teke, son savunmasını yaparak, Büşra’nın kendisini aldattığını ve olaydan önce telefonda küfür ederek kendisini tahrik ettiğini ileri sürdü. Olaydan 2 yıl önce Büşra’ya ait fotoğrafları mahkeme heyetine sunan sanık Teke, son savunmasında “Psikolojik yıpranmışlık ve İstanbul gibi uzun bir yoldan gelmiş olmam nedeniyle bir anlık öfkeye kapılıp bu olayı gerçekleştirdim. Olay anı ve öncesinde yaşadıklarım ve ruhi durumumun göz önünde bulundurulmasını istiyorum” ifadelerine yer verdi.







Cezada indirim uygulanmadı

Davanın sonunda mahkeme heyeti, sanık Teke’yi, Hatice Büşra Çetinkaya için kasten adam öldürme eyleminden müebbet hapis cezasına çarptırırken, cezada indirim uygulanmadı. Anne Güngör Çetinkaya’ya yönelik kasten adam öldürmeye teşebbüs eylemi nedeniyle de verilen müebbet hapis cezası ise 20 yıla indirilirken, sanık kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraat etti.



“Anne Çetinkaya karar sonrası fenalaştı”

Mahkemenin kararını açıklamasının ardından anne Güngör Çetinkaya fenalaştı. Yakınlarının kolunda otomobile bindirilen acılı anne hastaneye götürüldü.







"Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedik"

Mahkeme sonrasında kararla ilgili Aydın Adliyesi önünde açıklamada bulunan baba Zekeriya Çetinkaya’nın avukatı Gökhan Bozkurt; “Bugün karar duruşmasıydı ve mahkeme kararını açıkladı. Rahmetli Büşra Çetinkaya’yı öldürme suçundan sanığa müebbet hapis cezası verildi. Biz sanığın tasarlayarak öldürdüğünü ve toplanan deliller ışığında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedik ancak mahkeme müebbet hapis cezası verdi. Aynı olayda kızı gözlerinin önünde öldürülen ve araçta yaralanan Güngör Çetinkaya için de sanığa 20 yıl hapis cezası takdir edildi. Hiçbir şekilde indirim yapılmadı. Hürriyeti engellemek suçundan da beraat kararı verildi. Bu kararı katılan vekilleri olarak istinaf edeceğiz. Derhal bugün dilekçemizi de vereceğiz. Duruşmada ‘tek suçu sevmekti’ diye bahsedildi sanıktan ve biz bunu çok yadırgadık. Aslında tek suçu bir kadını sadece kadın olduğu için öldürmesiydi. Çok fazla da bir şey söylemek istemiyoruz, yargı kararı çıktı. Biz de hukuki olarak beğenmediğimiz noktada istinaf mahkemesine taşıyacağız” dedi.







Baba Çetinkaya: "Bilerek öldürdü kızımı"

Dava sonrasında ayakta durmakta güçlük çeken acılı baba Zekeriya Çetinkaya ise “Biz adalet bekledik ama tam istediğimiz gibi olmadı. Kadın cinayeti kapsamında gerekli cezanın alınmasını istemiştik. Bunun için istinaf mahkemesine gideceğiz. Yargılamaya orada devam edeceğiz. Aslında beğenmediğimiz bir karar. Ağırlaştırılmış müebbet istemiştik. Çünkü yapılan eylem tasarlayarak adam öldürme ve ayrıca kadın cinayeti. 28 yaşındaki polis memurunu başka bir polis memuru öldürüyor. Bir polis nereye ateş edeceğini bilir. Bilerek ateş etti, kasti öldürdü kızımı. Öldürüldüğü zaman da video kayıtlar, deliller vardı ama mahkemenin takdiri. Eşim de yaralı ve yaralama için de 20 yıl verdiler. Onu da öldürebilirdi. Yani 2 cinayet işlenebilirdi. Bu yüzden biz ağırlaştırılmış müebbet istedik. Benim kızım bundan sonra gelecek değil ama kadın cinayetlerinin önlenmesi açısından bir emsal olurdu en azından verilecek ceza” dedi.







Olay nasıl olmuştu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 28 yaşındaki polis memuru Suat Teke, 2 yıl önce otomobiliyle Aydın’a gelerek kendisi gibi polis memuru olan eski kız arkadaşı Hatice Büşra Çetinkaya’nın (28) kullandığı otomobilin yolunu kesti. Annesi Güngör Çetinkaya’nın da (56) bulunduğu aracı kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunlardan 8’i Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çetinkaya’ya, 3’ü ise yanında bulunan annesine isabet etti. Ağır yaralanan Hatice Büşra Çetinkaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken anne Çetinkaya ise ölümden döndü. Olaydan sonra tabancasıyla birlikte yakalanıp gözaltına alınan polis memuru Suat Teke, tutuklandı.