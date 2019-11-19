HABER /  GÜNCEL

Avcılar'da ruhsatsız depodan amonyak sızınca panik yaşandı

AVCILAR'da ara sokakta bulunan boya deposundaki amonyak maddesinin kapağı açılınca ortaya çıkan koku paniğe neden oldu.

Olay, Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boya deposunun içinde bir bidonda bulunan amonyak maddesinin kapağı iş yeri çalışanı tarafından açıldı. Sızma yapan kimyasaldan yayılan koku nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar belediye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ve Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi. Polis ekipleri sokağı araç trafiğine kapattı. Bir çevre mühendisi de olayın yaşandığı depoya gelerek incelemede bulundu.

Bu sırada bazı vatandaşların kokudan rahatsız olup ağzını kapattığı bazı vatandaşların ise zehirlenmeye önlem olarak ayran içtiği görüldü. Yapılan incelemelerin ardından depo ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapatıldı.

Sızan amonyak maddesinin az miktarda olması sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun Twitter'da bir gence verdiği yanıt olay
TL'de olumlu hava! Dolar güne aşağı yönlü başladı
AK Parti'nin 'mahkemesiz ad ve soyad değişikliği' yasa teklifi Meclis'te!
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 133 gözaltı kararı
MEB'den '10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'na ilişkin açıklama
Trump 'bu fikri sevdim' dedi ve sinyali verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Yıldız Kenter'in kızı kimdir Leyla Kenter kimdir kaç yaşında?
Fatih Altaylı Obradovic'i savunup Ali Koç'u gömdü: 'Vay bunlar seks yapıyor' diyemezsiniz
Trump: Powell'a daha düşük faizlerin gerektiğini söyledim
ABD ve Çin gerilimlerinde azalmayla paladyum fiyatı yükseldi
ABD, kadın YPG'lileri eğitmek için askeri akademi oluşturdu
2020 yılbaşı tatili kaç gün 31 Aralık yarım gün olur mu?
Yorumlar