BIST 13.177
DOLAR 43,37
EURO 51,58
ALTIN 7.110,10
HABER /  GÜNCEL

Atlas Çağlayan'ın ailesine koruma talebi

Atlas Çağlayan'ın ailesine koruma talebi

İstanbul Güngören'de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesi, Bakırköy Adliyesi'nde ifade verdi. Tehditler alan aile koruma talep etti.

Abone ol

İstanbul Güngören'de lise 3. sınıf öğrencisi Atlas Çağlayan (17), 14 Ocak'ta yan bakma nedeniyle çıkan tartışma sonrası 15 yaşındaki katil zanlısı tarafından bıçaklanıp öldürülmüştü.

KORUMA TEDBİRİ TALEP EDİLDİ

Cinayetin ardından aileye mesajlar atan ve sosyal medya üzerinden tehdit eden 5 zanlı tutuklanmıştı.

Tehditler üzerine Atlas'ın ailesi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ile görüştü. Atlas'ın annesi, babası ve kardeşine yönelik Aile Mahkemesi'nden koruma tedbiri talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç., "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çağlayan kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç. tutuklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Terör örgütü YPG, Haseke'de ateşkesi ihlal etti! Sivilleri vurdu
Terör örgütü YPG, Haseke'de ateşkesi ihlal etti! Sivilleri vurdu
Mardin’de eylem ve etkinliklere 5 günlük yasak getirildi
Mardin’de eylem ve etkinliklere 5 günlük yasak getirildi
Dışişleri Bakanlığı paylaştı: İsrail'den SDG'ye açık destek
Dışişleri Bakanlığı paylaştı: İsrail'den SDG'ye açık destek
Eyüpspor - Beşiktaş / Canlı anlatım
Eyüpspor - Beşiktaş / Canlı anlatım
Berlin’deki elektrik kesintisinin faillerinin başına 1 milyon euro ödül konuldu
Berlin’deki elektrik kesintisinin faillerinin başına 1 milyon euro ödül konuldu
Al Nassr Başkanı Fener'in yıldızlarını hedef aldı
Al Nassr Başkanı Fener'in yıldızlarını hedef aldı
Bakır talebindeki artış beklentileri arz endişelerini beraberinde getiriyor
Bakır talebindeki artış beklentileri arz endişelerini beraberinde getiriyor
Ömer Çelik: PKK tüm uzantılarını feshetmeli
Ömer Çelik: PKK tüm uzantılarını feshetmeli
Ataşehir’de doğal gaz patlaması: 1 yaralı
Ataşehir’de doğal gaz patlaması: 1 yaralı
Adana'da işçi servisinin camını kaskla kıran motosikletlinin ehliyetine el konuldu
Adana'da işçi servisinin camını kaskla kıran motosikletlinin ehliyetine el konuldu
Türkiye onu bu fotoğrafla tanımıştı! "Ali Dede" hayatını kaybetti
Türkiye onu bu fotoğrafla tanımıştı! "Ali Dede" hayatını kaybetti
YPG'li kız için saç ören hemşire için karar verildi! İfadesinde bakın ne demiş
YPG'li kız için saç ören hemşire için karar verildi! İfadesinde bakın ne demiş