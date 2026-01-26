Atlas Çağlayan'ın ailesine koruma talebi

İstanbul Güngören'de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesi, Bakırköy Adliyesi'nde ifade verdi. Tehditler alan aile koruma talep etti.Abone ol
İstanbul Güngören'de lise 3. sınıf öğrencisi Atlas Çağlayan (17), 14 Ocak'ta yan bakma nedeniyle çıkan tartışma sonrası 15 yaşındaki katil zanlısı tarafından bıçaklanıp öldürülmüştü.
KORUMA TEDBİRİ TALEP EDİLDİ
Cinayetin ardından aileye mesajlar atan ve sosyal medya üzerinden tehdit eden 5 zanlı tutuklanmıştı.
Tehditler üzerine Atlas'ın ailesi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ile görüştü. Atlas'ın annesi, babası ve kardeşine yönelik Aile Mahkemesi'nden koruma tedbiri talep edildi.
NE OLMUŞTU?
Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.
Kavgada E.Ç., "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çağlayan kurtarılamamıştı.
Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç. tutuklanmıştı.