Ahmet Özer: Devlet Bahçeli bana 'dosyan bomboş' dedi

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer, Devlet Bahçeli ile görüşmesine değinerek Bahçeli'nin görüşmede kendisine "Sizin dosyanızın bomboş olduğunu biliyorum" dediğini söyledi.

Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer, Halk TV'de Rota programına katılarak sunucu Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Özer, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yaptığı ziyaret hakkında da konuştu.

"DEVLET BEY'İN AÇIKLAMASINI SAMİMİ BULUYORUM"

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, “silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak” suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken karar sonrası Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaya değinen Özer, şunları kaydetti:

Ben Devlet Bey'in samimi açıklaması için kendisine teşekkür ediyorum. Bu açıklamayı da samimi buluyorum.

Çünkü kamuoyu önünde yapılmış bir açıklamadır ve muhattapı da bellidir.

'SİZİN DOSYANIZIN BOMBOŞ OLDUĞUNU BİLİYORUM' DEDİ

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında tahliye edildikten sonra Bahçeli'yi ziyaret eden Özer, bu ziyarette Bahçeli ile aralarında geçen diyalogdan bahsederek MHP liderinin ziyarette kendisine "Ben senin dosyanı hukukçularıma incelettim ve sizin dosyanızın bomboş olduğunu biliyorum" dediğini belirtti.

"KIZIM TELEFONDA BAHÇELİ İLE KONUŞTU"

Hakkında verilen hapis kararının ardından Bahçeli'nin kendisini aradığını da ekleyen Özer, "Ben bu cezayı aldıktan sonra Devlet bey beni aradı ama toplantıda olduğum için telefonu avukatlığımı da yapan kızım açtı.

Kızım Seraf Bahçeli'ye 'Artık yeter. Somut adımlar atılsın. Ülkemiz için bunu yapın ' diyor. Ben de basın toplantısında benzer bir şeyin altını çizdim." ifadelerini kullandı.