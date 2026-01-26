BIST 13.177
Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü! Miras tartışması kanlı bitti

Kağıthane’de, annesinin cenaze töreni sırasında miras anlaşmazlığı nedeniyle kardeşini silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen ağabey, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Nurtepe Mahallesi Mesut Sokak’ta bulunan Yusuf Ömürlü Camisi'nde, Mustafa M. (70) ile kardeşi Mehmet M. (53), vefat eden anneleri için düzenlenen cenaze töreni sırasında tartışmaya başladı.

Miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli Mustafa M, kardeşine silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, başından vurulan Mehmet M’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Mustafa M'nin "kasten yaralama", "tehdit" ile "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" şeklinde suç kayıtları olduğu tespit edildi.

Olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemede 3 boş kovan bulundu.

