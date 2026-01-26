BIST 13.177
DOLAR 43,37
EURO 51,58
ALTIN 7.110,10
HABER /  GÜNCEL

İzmir'i sağanak vurdu: Caddeler göle döndü

İzmir'i sağanak vurdu: Caddeler göle döndü

İzmir'de akşam saatlerinde kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı evleri ve iş yerlerini su bastı, vatandaşlar suyu tahliye etmeye çalıştı.

Abone ol

Kentte öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenen rüzgar, akşam saatlerinde yerini kuvvetli gök gürültülü sağanağa bıraktı.

Sağanak nedeniyle başta Buca, Karabağlar, Konak ve Karşıyaka ilçeleri olmak üzere yollarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı ve trafikte aksamalar meydana geldi.

Karabağlar, Konak ve Buca'da fırtınanın etkisiyle bazı ağaçlar devrildi. Konak ilçesindeki Gıda Çarşısı'nda üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu. Buca'da belediye ekipleri devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Gaziemir ilçesinin bazı bölgelerinde kısa süreli dolu yağdı. Konak'ta Kemeraltı Çarşısı'nda da bazı iş yerlerini su bastı, iş yeri sahipleri suyu tahliye etmeye çalıştı. Urla ilçesinde biriken su nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak Çeşme'de de etkili oldu. Alaçatı Mahallesi Ayşekadın Hamamı Sokak'ta rüzgar ve yağmurun etkisiyle çöp konteynerleri sürüklendi. Konteynerlerin suyun akışını engellemesi sonucu sokakta su birikti, bazı evleri su bastı.

Vatandaşlar, konteynerleri çekerek sokaktaki suyu tahliye etmeye çalıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump, Gazze'deki son esirin cesedinin bulunduğunu açıkladı
Trump, Gazze'deki son esirin cesedinin bulunduğunu açıkladı
Atlas Çağlayan'ın ailesine koruma talebi
Atlas Çağlayan'ın ailesine koruma talebi
Galatasaray'ın rakibi City'de 10 futbolcu eksik
Galatasaray'ın rakibi City'de 10 futbolcu eksik
Terör örgütü YPG, Haseke'de ateşkesi ihlal etti! Sivilleri vurdu
Terör örgütü YPG, Haseke'de ateşkesi ihlal etti! Sivilleri vurdu
Mardin’de eylem ve etkinliklere 5 günlük yasak getirildi
Mardin’de eylem ve etkinliklere 5 günlük yasak getirildi
Dışişleri Bakanlığı paylaştı: İsrail'den SDG'ye açık destek
Dışişleri Bakanlığı paylaştı: İsrail'den SDG'ye açık destek
Eyüpspor - Beşiktaş / Canlı anlatım
Eyüpspor - Beşiktaş / Canlı anlatım
Berlin’deki elektrik kesintisinin faillerinin başına 1 milyon euro ödül konuldu
Berlin’deki elektrik kesintisinin faillerinin başına 1 milyon euro ödül konuldu
Al Nassr Başkanı Fener'in yıldızlarını hedef aldı
Al Nassr Başkanı Fener'in yıldızlarını hedef aldı
Bakır talebindeki artış beklentileri arz endişelerini beraberinde getiriyor
Bakır talebindeki artış beklentileri arz endişelerini beraberinde getiriyor
Ömer Çelik: PKK tüm uzantılarını feshetmeli
Ömer Çelik: PKK tüm uzantılarını feshetmeli
Ataşehir’de doğal gaz patlaması: 1 yaralı
Ataşehir’de doğal gaz patlaması: 1 yaralı