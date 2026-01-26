Serdal Adalı'dan transfer sözleri: Bu akşam 5 kişiyi indirebiliriz...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 2-2 biten Eyüpspor maçının ardından transfer açıklamasında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş öne geçtiği maçta ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Başkan Serdal Adalı maçın hemen ardından yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

"PANİK TRANSFERİ YAPMAYACAĞIZ"

Serdal Adalı, "Panik transferi yapmayacağız. Transferlerin bu zamana kalması bu yüzden. Yoksa Bu akşam çok rahat 5 kişiyi indirebiliriz ama yanlış yaparız. Kimse merak etmesin. Ayın 5'ine kadar bu transferleri tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.