BIST 13.177
DOLAR 43,35
EURO 51,54
ALTIN 7.047,04
HABER /  GÜNCEL

Serdal Adalı'dan transfer sözleri: Bu akşam 5 kişiyi indirebiliriz...

Serdal Adalı'dan transfer sözleri: Bu akşam 5 kişiyi indirebiliriz...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 2-2 biten Eyüpspor maçının ardından transfer açıklamasında bulundu.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş öne geçtiği maçta ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Başkan Serdal Adalı maçın hemen ardından yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

"PANİK TRANSFERİ YAPMAYACAĞIZ"

Serdal Adalı, "Panik transferi yapmayacağız. Transferlerin bu zamana kalması bu yüzden. Yoksa Bu akşam çok rahat 5 kişiyi indirebiliriz ama yanlış yaparız. Kimse merak etmesin. Ayın 5'ine kadar bu transferleri tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP Gençlik Kolları'nın paylaşımına Yusuf İbiş'ten yanıt: Bitmeyen bahaneler...
CHP Gençlik Kolları'nın paylaşımına Yusuf İbiş'ten yanıt: Bitmeyen bahaneler...
Bakan Göktaş: Her çocuğumuz özeldir, olduğu gibi güzeldir
Bakan Göktaş: Her çocuğumuz özeldir, olduğu gibi güzeldir
ABD'de kar fırtınası kaynaklı ekonomik kaybın 100 milyar doları aşması bekleniyor
ABD'de kar fırtınası kaynaklı ekonomik kaybın 100 milyar doları aşması bekleniyor
MHP’li Özdemir’den Türk basını uyarısı: Reklam düzenlemesi şart
MHP’li Özdemir’den Türk basını uyarısı: Reklam düzenlemesi şart
Avrupa Birliği, WhatsApp'ı daha katı kurallara tabi tutacak
Avrupa Birliği, WhatsApp'ı daha katı kurallara tabi tutacak
Endonezya'daki toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 34'e çıktı
Endonezya'daki toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 34'e çıktı
Bakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştü
Bakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştü
Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanında puan kaybetti
Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanında puan kaybetti
Ahmet Özer: Devlet Bahçeli bana 'dosyan bomboş' dedi
Ahmet Özer: Devlet Bahçeli bana 'dosyan bomboş' dedi
Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü! Miras tartışması kanlı bitti
Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü! Miras tartışması kanlı bitti
NATO'dan Avrupa'ya net mesaj: ABD'nin yükü tek başına taşıdığı dönem bitti
NATO'dan Avrupa'ya net mesaj: ABD'nin yükü tek başına taşıdığı dönem bitti
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin yükü tek başına taşıdığı dönem bitti
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin yükü tek başına taşıdığı dönem bitti