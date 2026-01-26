Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı

Avukat Uğur Poyraz, müvekkili olan gazeteci Sedef Kabaş'ın gözaltına alındığını açıkladı.

Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, Sedef Kabaş'ın gözaltına alındığını açıkladı. Kabaş'ın neden gözaltına alındığına ilişkin açıklama yapılmadı.

GÖZALTINA ALINDI!

Avukat Poyraz açıklamasında şunları söyledi:

"Müvekkilem Sedef Kabaş aradı, gözaltına alındığını söyledi. Ben de şimdi Vatan emniyete geçiyorum."

CUMHURBAŞKANINA HAKARET

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanına hakaret ve suç işlemeye tahrik suçları kapsamında gözaltına alındığını duyurdu.

SEDEF KABAŞ KİMDİR?

Sedef Kabaş, Türk gazeteci, televizyon sunucusu, iletişim danışmanı ve eğitmenidir. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Kabaş, yüksek lisans ve doktorasını ise Marmara Üniversitesi'nde gazetecilik üzerine yapmıştır. Kariyeri boyunca CNN International, NTV, TV8 ve SKY Türk gibi kanallarda programlar hazırlayıp sunmuş, özellikle "Sesli Düşünenler" gibi röportaj programlarıyla tanınmıştır.