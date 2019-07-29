GÜNCEL

At binme sırası kavgasında bebeğe de yumruk iddiası

ANKARA'da parkta at binme sırası nedeniyle kavga çıktı. Kavgada, iddiaya göre, 2'si kadın 4 kişi, B.B. (17) ile erkek kardeşi A.B. (15) ve onun kucağında bulunan 1,5 yaşındaki yeğenleri G.K.'yi yumrukladı. İki tarafın şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, küçük G.K.'nin aldığı darbe de görüntüde yer aldı.

Olay, geçen cuma günü Altındağ ilçesinde bir parkta meydana geldi. B.B. ve A.B. kardeşler, kuzenleri G.K.'yi de alarak at binmek için parkta ailelerinin yanından uzaklaşıp, parkurda sıraya girdi. İki kardeş kuzenlerini ata bindirmek isterken iddiaya göre Alper G., sıranın kendilerinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışma büyürken, Alper G.'nin yanında bulunan Pınar B., genç kıza tokat attı. B.B.'nin karşılık vermek istemesi üzerine de Alper G., genç kıza yumruk attı. Bu sırada kucağında kuzeni bulunan A.B., araya girmek istedi. Ortalık bir anda karışırken Alper G., A.B. ve kucağındaki küçük G.K.'ye de yumruk attı. Alper G. ve Pınar G.'nin yanında bulunan birisi kadın 2 kişi daha kavgaya karıştı. Araya giren bilet görevlileri ve çevredekiler, tarafları ayırdı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kavga, parktaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavga sırasında A.B.'nin kucağında bulunan 1,5 yaşındaki yeğeninin aldığı darbe de görüntüde yer aldı. A.B.'nin, aldığı darbenin ardından yeğenini yere bırakıp, yanına gelen küçük bir yakınına verdiği görüldü. Polis, kavgaya karışan Alper G., Pınar G. ve yanlarındaki iki kişiyi polis merkezine götürürken, vücutlarının çeşitli yerlerinde darp izleri oluşan iki kardeş ve yeğenleri, aileleri tarafından hastaneye götürüldü. Darp raporu aldıktan sonra da polis merkezine giderek şikayetçi oldular. Alper G. ve yakınları da kendilerine hakaret edildiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Taraflar, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

'YEĞENİME İKİ YUMRUK ATTILAR'

Yaşadıklarını anlatan B.B. adlı genç kız, Alper G. adlı kişinin oğlunu ata bindirdikten sonra tekrar sıranın kendilerinde olduğunu söylediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Adam bana gelip 'git, hayatını yaşa' dedi. Tartışma sırasında yaşlı bir kadın geldi, 'sen nasıl konuşuyorsun?' dedi. Sonra genç bir kadın geldi, bana tokat attı. Kocası saçımı tuttu. Erkek kardeşimin kucağındaki 1,5 yaşındaki yeğenime iki yumruk attılar, benim saçımdan tuttular, suratıma tokat atıp, yerde sürüklediler, boynumu çizdiler, yerde tekmelediler. Şu anda kaburgalarım, her yerim acıyor. Darp raporu da aldık, şikayetçiyim. Hiçbir şekilde şikayetimi geri almayacağım."

'AYIRMAYA GİRMİŞTİM'

​A.B. de "Kucağımda yeğenim vardı. Ayırmaya girmiştim. Hem bana hem de kucağımda bulunan yeğenime yumruk attı" dedi.

Alper G. de polisteki ifadesinde B.B.'nin kendilerine hakaret ve tehditte bulunması üzerine kavganın çıktığını iddia etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sakarya'da bir acayip olay! İmam hutbe yüzünden adamı bıçakladı
Sakarya'da bir acayip olay! İmam hutbe yüzünden adamı bıçakladı
Kahramanmaraşlı siyam ikizleri YKS'de barajı geçemedi!
Kahramanmaraşlı siyam ikizleri YKS'de barajı geçemedi!
İngiltere'de grip aşısı kampanyasını reddetiler! Helal aşı istiyorlar
İngiltere'de grip aşısı kampanyasını reddetiler! Helal aşı istiyorlar
Perinçek'ten gündem yaratan S-400 açıklaması: Manavdan domates gibi seçilen silahlar değil
Perinçek'ten gündem yaratan S-400 açıklaması: Manavdan domates gibi seçilen silahlar değil
Fatih Dönmez açıkladı! Dünyanın en büyük doğal gaz depolama alanını inşa ediyoruz
Fatih Dönmez açıkladı! Dünyanın en büyük doğal gaz depolama alanını inşa ediyoruz
Akşener'den şaşırtan açıklama: AK Partili vekillerin eşleri 'benimkini azarla' diye arardı
Akşener'den şaşırtan açıklama: AK Partili vekillerin eşleri 'benimkini azarla' diye arardı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Afrika’nın 15 köyüne 15 su kuyusu
Afrika’nın 15 köyüne 15 su kuyusu
Frankfurt'ta istasyonda bekleyen anne ve çocuğu hızlı trenin önüne attı
Frankfurt'ta istasyonda bekleyen anne ve çocuğu hızlı trenin önüne attı
Okullar ne zaman açılıyor 2019 eylül ayının kaçında?
Okullar ne zaman açılıyor 2019 eylül ayının kaçında?
Feci anlar kamerada! 2,5 yaşındaki kuzenini 6'ıncı kattan aşağıya attı
Feci anlar kamerada! 2,5 yaşındaki kuzenini 6'ıncı kattan aşağıya attı
Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı
2019 TYT polislik başvuruları ne zaman polis alımı takvimi
2019 TYT polislik başvuruları ne zaman polis alımı takvimi
Lojmanda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı
Lojmanda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı
Kredi kartıyla kurban kesilir mi kredi kartına taksitle kurbanlık alınır mı?
Kredi kartıyla kurban kesilir mi kredi kartına taksitle kurbanlık alınır mı?