'Arkadaşım 7 bin TL'ye evinde çalıştıracak eleman bulamıyor' diyen Mehmet Metiner olay oldu

AK Partili Mehmet Metiner'in Habertürk'teki "Bir arkadaşım 7 bin liraya evinde çalıştıracak eleman bulamıyor. İnsanlar evde oturmayı kabul ediyorlar ama çalışmayı kabul etmiyorlar. İş beğenmiyorlar" sözleri sosyal medyada olay oldu.

AK Parti eski milletvekili ve Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı Mehmet Metiner, dün akşam Habertürk'te Enine Boyuna programına konuk oldu. Metiner yayında "Bir iş adamı arkadaşım mesaj göndermiş: 7 bin liraya kim talipse evde çalıştıracağım eleman arıyorum. Kaç zamandır bulamıyorum. Bugün Beylikdüzü'ndeyim. Erzurumlu bir dostumun, abimin mekanındaydım. Kamyon için şoför arıyoruz, bulamıyoruz, öbürü eleman arıyoruz bulamıyoruz. İşsizlik bir yanda da had safhada. İnsanlar evde oturmayı kabul ediyorlar ama çalışmayı kabul etmiyorlar. Böyle bir insan gerçeğimiz var. Popülizm yapmaya gerek yok. İş beğenmiyor sonra Suriyeliler niye var diyor. Şuan Suriyeliler ekonomik çarkı büyük ölçüde döndüren insanlar." dedi. Metiner'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.