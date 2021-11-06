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DÜNYA

Londra'da V for Vandetta maskeli protestocular 5 Kasım buluşmasında polisle çatıştı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde "V for Vendetta" maskeli protestocular polisle çatıştı.

İngiliz Parlamentosunu 5 Kasım 1605'te havaya uçurmayı planlayan ancak başarısız olan İngiliz asker Guy Fawkes'un yakalanışının kutlandığı "Şenlik Ateşi Gecesi'nde olaylar çıktı.

Guy Fawkes tarzı maskeler takan protestocular, Trafalgar Meydanı'nda toplandı.

Burada Başbakan Boris Johnson'ın kuklasını yakan protestocular, daha sonra Parlamento Meydanı'na gitti. Meydanda havai fişek atan protestoculara polis müdahalede bulundu. Uyarılara rağmen dağılmayan ve havai fişek atmayı sürdüren protestocular ve polis arasındaki çatışma bir süre devam etti. Protestocuların polise şişe attığı görüldü.
Londra polisinden Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Londra'da bu geceki gösterilerde toplam 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltılar çeşitli suçlar için yapıldı. 8 memurumuz yaralandı. Bu kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

Londra Polis Şefi Yardımcısı Jane Connors, gösteri öncesi yaptığı açıklamada, insanların protesto hakları olduğuna işaret ederek, "ancak bazı grupların özellikle polis memurlarını hedef almak da dahil kasıtlı olarak şiddet ve kargaşa çıkarmak için Londra'ya seyahat etme niyetinde olduğunu" bildiklerini belirtmişti.
Connors, buna müsamaha gösterilmeyeceği ve planları bu potansiyel riski göz önünde bulundurularak yaptıklarını kaydetmişti.

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