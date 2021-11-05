Çavuşoğlu'ndan sözünü kesen HDP'lilere tokat gibi sözler PKK'dan öğrenirlerse böyle olur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasını HDP'li vekiller sürekli kesti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın eleştirisi sonrası Çavuşoğlu, "PKK demokrasisi Sayın Başkan. PKK'dan öğrenirlerse böyle olur." dedi.

Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Türk dış ve iç politikalarında "Kürt düşmanlığı" diye bir kavramın olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'de işgalci olarak nitelendirilmesini reddettiğini söyledi.

"PKK demokrasisi Sayın Başkan. PKK'dan öğrenirlerse böyle olur"

HDP milletvekillerinin Çavuşoğlu'nun sözünü keserek eleştirilerde bulunması, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın milletvekillerine yönelik "Sayın Bakan gün boyu dinledi. Siz iki dakika dinlemeye sabretmiyorsunuz. Böyle bir demokratik anlayış olur mu?" sözleri üzerine Çavuşoğlu, "PKK demokrasisi Sayın Başkan. PKK'dan öğrenirlerse böyle olur." dedi.

"PKK güdümündesiniz"

Çavuşoğlu, sözünü kesmeye devam eden HDP'li milletvekillerine, "Siz kabul etmeseniz de gerçek bu, siz PKK'nın güdümündesiniz." diye seslendi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sen benim devletime 'İşgalci' diyeceksin, buna da Çin'den (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki Suriye oturumunda Çin'in Türkiye'yi 'işgalci' olmakla suçlaması) örnek göstereceksin! Uluslararası hukuk ne diyor ona bakarsın. Uluslararası hukukta bir ülkeye yönelik tehdit için oraya girme imkanı veriyor mu, BM Şartı'nın 51. maddesi? Veriyor. Çin neden bana işgalci dedi? Çünkü en son BM'de Uygur Türkleriyle ilgili ortak bir deklarasyon yayınladık, ondan sonra dedi Çin. Çin'in demesiyle mi oluyor bu? Ya da sizin, bir kişinin, benim dememle mi oluyor bu? Uluslararası hukuk geçerli. Değerli arkadaşlar, bizde Kürt düşmanlığı yoktur."

"Ülkeme 'İşgalci' diyene ben gerekeni söylerim, yaparım"

Muhalefet milletvekillerinin Çavuşoğlu'nun sözünü kesmesi üzerine Komisyon Başkanı Yılmaz, sık sık müdahale ederek milletvekillerini Çavuşoğlu'nu dinlemeleri ve Komisyonun çalışma düzenini bozmamaları yönünde uyardı.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bir söz söylerken karşıdakinin vereceği cevabı düşünerek konuşacaksınız ki bir söz söyleme hakkınız varsa o cevaba da sabır göstereceksiniz. Ben düşüncelerimi açıkça konuşuyorum. Ülkeme 'İşgalci' diyene ben gerekeni söylerim, yaparım. Ülkeme iftira atanın yüzüne gerçekleri söylerim. Bizim politikalarımızda Kürt düşmanlığı yoktur. Kürtler Türkiye'de de Irak'ta da, İran'da da Suriye'de de bizim kardeşimizdir. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki bizim mücadelemiz PKK'yla. Siz kendinizi eşit bir tarafta görüyorsanız bir şey diyemem ama Kürt kardeşlerimizi, 'Kürtler eşittir PKK' olarak göremezsiniz. Bunu reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Kürt kardeşlerimizin de PKK'dan neler çektiğini gayet iyi biliyorsunuz."