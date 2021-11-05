STAR TV 'Haluk Levent'le Yeniden' TT oldu Sosyal medya 'Savaş Ay'a benzetti

STAR TV'de Haluk Levent'in sunumuyla yayın hayatına başlayan 'Haluk Levent'le Yeniden' isimli yardım programı Twitter'da TT oldu. Sosyal medya kullanıcıları 'Yıllardır neredeydin, keşke daha önce program yapmaya başlasaydın' diye seslendikleri Haluk Levent'i Savaş Ay'a benzetti.

Hem müziğiyle hem de yardıma ihtiyaç duyanlar için kurduğu AHBAP derneği faaliyetleriyle milyonların gönlüne taht kuran ve Türkiye’nin Haluk Abi’si olarak bilinen Haluk Levent, Star Tv'de 'Haluk Levent'le Yeniden' isimli programla yayın hayatına 'merhaba' dedi. Uzun süredir yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle ses getiren Haluk Levent, ilk kez bir televizyon programıyla kamera karşısına geçti ve milyonların sesi olma sloganıyla başladığı program ilk bölümüyle Twitter'da TT oldu.

'Keşke daha önce program yapmaya başlasaydın da...'

Haluk Levent’le “Yeniden”, 4 Kasım Perşembe günü canlı yayın hayatına Star Tv'de başladı. Programın içeriğinin hem canlı telefon bağlantıları, müzik ve yardım toplama faaliyetleri olduğunu ifade eden Haluk Levent'e, sosyal medyadan 'Keşke daha önce program yapmaya başlasaydın da saçma sapan içerikleri izlemek zorunda kalmasaydık/ Parasını olur olmaz pyayınlara bağışlayarak yapımcıları zengin edenler müjde: Paranızı daha hayırlı işlere bağışlayabileceğini bir program geldi' gibi yarı sitem yarı övgü dolu yorumlar yapıldı.

O detay gözden kaçmadı: Savaş Ay'a benzettiler

Levent'in ilk canlı yayın sunuşu deneyimi olan programında izleyiciler bir detayı gözden kaçırmadı. Haluk Levent'i n programı gerek sunuş tarzı gerekse program atmosferiyle başarılı televizyoncu Savaş Ay'a benzetildi. Savaş Ay'ın da programında kullandığı detaylara yer veren Levent, tıpkı başarılı gazeteci gibi programında içinde ateş yanan variller kullandı.