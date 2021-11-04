BIST 1.576
DOLAR 9,70
EURO 11,22
ALTIN 559,31
POLİTİKA

Abdüllatif Şener, Kılıçdaroğlu'na methiye düzdü

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutsallaştırıyorsunuz derken kendisi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdırdı.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutsallaştırdığını iddia eden Şener, bu konuşmasından bir kaç dakika sonra bu kez kendi CHP lideri Kılıçdaroğlu'na övgüler düzdü.

Konuşmasında yakın zamana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ziyaret ettiği bir ismi kendisinin de ziyaret ettiğini söyleyen Şener, o kişinin çıkarken kendisine "Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'dan daha imanlı olduğunu" söylediğini ileri sürdü.

CHP'li Şener'in bu sözleri komisyonda gülüşmelere neden olurken, sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasında yer aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Akşener çok pişman ama iş işten geçti!
Akşener çok pişman ama iş işten geçti!
Squid Game temalı Cadılar Bayramı partisinde katliam: 8 ölü
Squid Game temalı Cadılar Bayramı partisinde katliam: 8 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj
Evin anahtarını unuttu çocuğu 3. kattan çarşafla sarkıttılar! Görenlerin yüreği ağzına geldi
Evin anahtarını unuttu çocuğu 3. kattan çarşafla sarkıttılar! Görenlerin yüreği ağzına geldi
Aziz Yıldırım'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
Aziz Yıldırım'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
Meral Akşener'den 'Kürdistan' savunması! HDP için yaptığı PKK lafı olay
Meral Akşener'den 'Kürdistan' savunması! HDP için yaptığı PKK lafı olay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili manipülasyona cevap! Büyükelçileri böyle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili manipülasyona cevap! Büyükelçileri böyle karşıladı
CNN Türk muhabiri, canlı yayında sinirlenip elindeki kağıtları yere fırlattı!
CNN Türk muhabiri, canlı yayında sinirlenip elindeki kağıtları yere fırlattı!
Linet İsrail Eurovision seçmeleri yarışmasında sahneyi Türkçe şarkıyla inletti
Linet İsrail Eurovision seçmeleri yarışmasında sahneyi Türkçe şarkıyla inletti
Cem Yılmaz 'Sedat Peker mi Bilal Erdoğan mı' cevabıyla dillerde
Cem Yılmaz 'Sedat Peker mi Bilal Erdoğan mı' cevabıyla dillerde