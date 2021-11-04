Abdüllatif Şener, Kılıçdaroğlu'na methiye düzdü

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutsallaştırıyorsunuz derken kendisi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdırdı.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutsallaştırdığını iddia eden Şener, bu konuşmasından bir kaç dakika sonra bu kez kendi CHP lideri Kılıçdaroğlu'na övgüler düzdü.

Konuşmasında yakın zamana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ziyaret ettiği bir ismi kendisinin de ziyaret ettiğini söyleyen Şener, o kişinin çıkarken kendisine "Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'dan daha imanlı olduğunu" söylediğini ileri sürdü.

CHP'li Şener'in bu sözleri komisyonda gülüşmelere neden olurken, sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasında yer aldı.