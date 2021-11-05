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Cübbeli Ahmet: Helal olan her şeye binerim

"Helal olan her şeye binerim" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, jet ski eleştirilerine cevap verdi.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, açıklamaları ve yaptıklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.  

"Yarın füze çıksa ona da bineriz"

Yıllar önce jet ski görüntüleriyle gündem olan Cübbeli Hoca, eleştirilere bir sohbetinde "Helal olan her şeye binmek caizdir. Uçağa da biniyorsun ne var bunda. Yarın füze çıksa ona da bineriz. Ne bakacaksın bana el sallarım giderim" demişti.  

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