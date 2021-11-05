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POLİTİKA

CHP'li Çukurova Belediye Başkanı'ndan "5 metresi var" iddiasına iğrenç cevap! 'Başını mı tuttun, nereden biliyorsun?'

ADANA'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kod-29'dan işten çıkarılan bir çalışanın kardeşinin kendisi hakkındaki "5 metresi var" iddialarına yanıt verirken "Başını mı tuttun, nereden biliyorsun?" ifadelerini kullandı.

CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana'da yayın yapan Radyo Deva programına katıldı. Soner Çetin, Kod-29'dan işten çıkarılan bir çalışanın kardeşinin kendisi hakkındaki "5 metresi var" iddialarına yanıt verirken "Başını mı tuttun, nereden biliyorsun?" ifadelerini kullandı.

Radya Deva'nın Youtube'daki programında sunucunun, Türkiye genelinde Kod-29'dan işten çıkarılan çalışan sayısını sorması üzerine konuşan Çetin, daha önce işten çıkarılan bir kadının kardeşinin, kendisi hakkında dile getirdiği "5 metresi var" iddialarına da yanıt verdi. Çetin, işten çıkarılan kadının Kod-29 gerekçesinin haklı sebepleri olduğunu savunarak şöyle konuştu:

"Senin kız kardeşin gidiyor milletin ortasında diyor ki 'Soner Çetin işçiye zam yapmaz 5 tane metresi var.' Kendisini çağırdım. Güzel kardeşim dedim bak her şeye tamam ama benim şerefime namusuma... Benim 4 tane çocuğum var, 3 tane kızım var torunum var ya! Attığı adıma dikkat eden bir insan olarak, sorumlu bir siyasetçi olarak konuşuyorum. Sen tutup benim gibi bir adamın namusuna  laf söyleyemezsin...  5 tane metresi var falan filan. Böyle bir şey olabilir mi ya? Başını mı tuttun, nereden biliyorsun?"

Sunucu, Çetin'in kullandığı ifadelerin ardından sözünü keserek araya girmeye çalıştı.

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