Kerimcan Durmaz'ın yeni şarkısı Vida Loca tanıtım partisinde olay Didem Soydan dansı

Kerimcan Durmaz yeni şarkısı Vida Loca'yı dinleyicileriyle buluşturduğu tanıtım partisi gecesinde ünlü model Didem Soydan ile yaptığı seksi dans ile sosyal medyayı salladı. Öte yandan klibin sonundaki 'uçak tuvaleti' sahnesi, Kerimcan'ın ülkeyi terk edip ABD'ye yerleşmesine neden olan skandal videoya bir gönderme olarak yorumlandı.

Sosyal medyada makyaj yaptığı videolarıyla ünlenmeye başlayıp ardından makyaj markasını kuran ve ABD'ye yerleşerek şarkıcılığa soyunun Kerimcan Durmaz, yeni şarkısı Vida Loca'nın tanıtım partisinde sosyal medyayı sallayan görüntüler verdi. Yeni şarkı çıkarmanın heyecanını yaşayan Kerimcan Durmaz, dün akşam verdiği partide, konuklarından ünlü model Didem Soydan, Kerimcan ile sarmaş dolaş dans etti.

'Uçak tuvaletinde cinsel organını gösterdiği' skandal yaratan videoya gönderme mi yaptı?

Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz kış yayınladığı 'Peşimde'nin büyük ses getirmesinin ardından ikinci şarkısı için büyük hazırlıklara girişti. Dün gece yayınlanan 'Vida Loca' ile müzik dünyasında kalıcı bir yer edinmeye çalışan fenomenin en az şarkısı kadar klibi de dikkat çekti. Klibin sonundaki sahne izleyenlerde 'sürpriz' etkisi yarattı. Sosyal medyada, uçak tuvaleti sahnesiyle, geçmişindeki büyük 'uçak tuvaletinde cinsel organını gösterdiği video' skandal yaratan videoya gönderme yaptığı konuşulan Kerimcan Durmaz'ın, klibiyle 'Olanlara gülüp geçiyorum' mesajı verdiği konuşuluyor.