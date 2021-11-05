Kemal Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul ihalesine girecekleri tehdit etti! 'Ağır bedeller öderyeceksiniz'

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı’nı açıkladığı toplantıya katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak" deyip almaya niyetlenenleri açık açık tehdit etti "Çok ağır bedeller ödeyecekler..."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı’nı açıkladı. İmamoğlu, Kanal İstanbul projesini yine eleştirirken, toplantıya katılan katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul ihalesini almaya niyetlenenleri "çok ağır bedeller ödersiniz" diye tehdit etti.

'Beton kanal yaşama düşman...'

Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul için "Beton Kanal yaşama düşman. Başlı başına iklim tehdidi olan Beton Kanal iklim krizini arttırmakla kalmayacak, alınan önlemleri de etkisiz hale getirecektir" dedi.

İmamoğlu'ndan sonra kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu ise Kanal İstanbul ihalesine girecek firmaları bir kez daha tehdit etti. "Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Alan olursa çok ağır bedeller ödeyecek" diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

İçiniz rahat olsun kimse girmeyecek sayın Başkan!

"İster içerden ister dışarıdan bu coğrafyaya ihanet etmek üzere açılan bir ihaleyi birisi alıyorsa, iklim krizinin bu kadar yaygın olarak konuşulduğu bir dünyada siz hala İstanbul'a ihanet etmeye devam edecekseniz ve bunun ihalesi açılacaksa o ihaleye giren ağır bedeller ödeyecek. Bunu herkesin bilmesini isterim. Dolayısıyla bu ihaleye kimse girmeyecektir, gönlünüz rahat olsun Sayın Başkan..."