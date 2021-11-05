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DÜNYA

Endonezya'da sel felaketi! 5 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

ENDONEZYA’nın Java Adası’nda meydana gelen sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybederken, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Endonezya’nın Java Adası’nda dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin etkisi sürüyor. Yoğun yağış Brantas Nehri'nin taşmasına neden olurken, Kota Batu, Malang ve Batı Java'da yerleşim yerleri sular altında kaldı.

Endonezya Ulusal Afet Ajansı (BNPB) Sözcü Yardımcısı Abdul Muhari, Kota Batu'da 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 4 kişinin de kayıp durumda olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü açıkladı. 

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