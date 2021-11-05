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Beykoz'da beton yüklü kamyonun altında feci şekilde can vermişti kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı

BEYKOZ Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kuzey Marmara Otoyolu, Beykoz mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde 14 Ekim Perşembe günü meydana gelen kazada, Kutlay T.'nin kullandığı beton blok yüklü 34 UR 7050 plakalı İSKİ'ye ait kamyonun sol ön tekerleği patladı.

Kutlay T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aynı yönde giden Çekmeköy Belediyesi Alemdağspor'da oynayan Osman Baran Öz'ün kullandığı 34 DRR 698 plakalı otomobilin üstüne devrildi.

Otomobil kağıt gibi ezildi

Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Osman Baran Öz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kamyon şoförü Kutlay T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Dehşete düşüren kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, yolda ilerleyen beton bariyer yüklü kamyonun ön lastiğinin patlaması üzerine duman çıktığı, kontrolden çıkan kamyonun Osman Baran Öz'ün kullandığı otomobilin üzerine devrildiği, otomobilin, devrilen kamyonla birlikte metrelerce sürüklendiği ve kazayı gören araçların yavaşladığı görülüyor.

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