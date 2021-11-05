A Spor canlı yayınında öpücük şoku! Eşinin tepkisi olay oldu

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı öncesi son gelişmeleri aktaran A Spor muhabiri Emre Kaplan, sarı-kırmızılı taraftarın birden kendisini öpmesine maruz kaldı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kaplan'a eşinden yorum gecikmedi.

Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla karşı karşıya geldi. Zorlu maç öncesi Nef Stadyumu önünden gelişmeleri aktaran A Spor muhabiri Emre Kaplan ilginç anlar yaşadı. Galatasaray'ın gruptan lider çıkması için büyük öneme sahip maç öncesi karşılaşmayla ilgili gelişmeleri aktaran muhabir Emre Kaplan'ı bir Galatasaray taraftarı öptü.



Canlı yayında şaşkınlığı yüzüne yansıyan muhabirin o anları “Galatasaray bir his takımıdır” sözleriyle Twitter hesabından paylaştı. Kaplan’ın bu paylaşımına eşinden de yanıt geldi. Ayşe Serem Tan Kaplan’ın eşinin paylaşımının altına “Şey yalnız ben burdayım” yorumunu yaptı.