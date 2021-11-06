Arif Kocabıyık Zafer Şahin'le karşılaştı hakaretler havada uçuştu: Bankamatik faresi, lağım...

Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık ile gazeteci Zafer Şahin havalimanında karşılaştı. İkili arasında 'lağım, bankamatik faresi' hakaretleri havada uçuştu. Şahin, Kocabıyık hakkında şikayetçi oldu

Arif Kocabıyık, bugün sosyal medyadan bir paylaşım yaparak gazeteci Zafer Şahin ile Atatürk Havalimanı'nda karşılaştıklarını söyledi ve ikili arasında tartışma yaşandı. Kocabıyık, Zafer Şahin'i karşılarken "Zafer Şahin merhaba hatırladın mı beni, Hani Ankara'da bir denk gelelim demiştin, denk geldik. Söyle söyleyeceğini..." dedi ve ikili arasında tartışma yaşandı.



Arif Kocabıyık o anları, "Ankara Esenboğa Havalimanında karşısına çıktım :))" notuyla paylaştı. Zafer Şahin ise bu karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve "Arkadaşlar bu akşam Ankara Havalimanında izinsiz bir şekilde çekim yaparak beni tahrik etmeye çalışan şahıstan şikayetçi olduk. Merak etmeyin, ciddiye de almayın. Bu arada bu adamlar benden ciddi ciddi rahatsız yav:) Özel ekip yollayıp kumpas kurmuşlar. Başka kapıya" dedi.