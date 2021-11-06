Adıyaman'da çıplak baklavacının yaptıkları mide bulandırdı! Elini önce ağzına sonra...

Süt banyosu, dönerle dans, ekmeğe tekme derken gıda terörü bitmek bilmiyor. Son haber Adıyaman'dan geldi. Bir baklavacıda ustalar hijyeni unuttu. Beğeni için paylaştıkları video onları afişe etti.

CNN Türk'ün haberine göre son skandal bu, yarı çıplak Baklavacı. Burası Adıyaman'da bir baklavacı, işçilerden biri tezgah başında tütün sardı. Maske, eldiven, bone yoktu. İşçilerden biri tişörtünü çıkardı, bir başkası da o anları kaydetti. Yufkaları tepsiye sermeden önceden ağzına götürdü. O baklavaları yiyecek olanları unuttular, görüntüleri sosyal medyada paylaştılar. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler için inceleme başlatıldı.