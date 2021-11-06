Faciaya ramak kala! İstanbul'da yoğun sis yüzünden vapur çarpışıyordu!

İstanbul'da yoğun etkili sis özellikle deniz ulaşımını etkiledi. Yoğun sis yüzünden birbirini geç fark eden iki vapur çarpışmadan kıl payı kurtuldu.

Meteorolojinin dün sarı kodla uyarı yaptığı sis bu sabah saatlerinde boğaz trafiğini de etkiledi. Seferler iptal olmadan önce deniz trafiğinde iki vapur az kalsın çarpışıyordu.

Şehir hatları seferlerinin iptal olmasıyla vapurlar iskelede bekleyişe geçti. Sahil yolunda da etkili olan sisten dolayı karayolunda sürücülerin görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı.

İstanbul'da yoğun sis, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte etkisini devam ettiren sis nedeniyle Eminönü ve çevresinde görüş mesafesi azaldı.