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Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik telinden kaçmaya çalıştı! 'Ben kuşum kuş...'

ORDU'da hakkında yakalama kararı olan bir kişi, saklandığı evde jandarma tarafından yakalanınca elektrik tellerine tutunarak kaçmayı denedi. Öte yandan şüpheli şahsın "Ben kuşum" dediği de ileri sürüldü.

Ordu'da hakkında yakalama kararı olduğu ileri sürülen şahıs, jandarma tarafından saklandığı evde bulundu. Kapısına dayanan ekiplerden kaçabilmek için sıra dışı bir yöntem deneyen şüpheli, elektrik tellerine tutunarak evden uzaklaşmaya çalıştı.
Şüphelinin elektrik tellerine asıldığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada gündem olan o görüntülerde, şüpheli şahsın kabloya tutunmaya çalıştığı sırada yakınlarının kendisini vazgeçirmeye çalıştığı görülüyor.
Öte yandan sosyal medyada, tellere tutunan kişinin "Ben kuşum" dediği de iddia edildi.

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