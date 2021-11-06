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MEDYA

'Bakanlarla aram iyi' dedi ekonomi yorumuyla rezil oldu! Bahar Candan asgari ücretlilere akıl verdi

Flash Tv'de yayınlanan ‘Al Sana Haber’ programına konuk olan Bahar Candan açıklamalarıyla yine olay oldu.

Katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, 'Sisi' lakabıyla tanınan Seyhan Soylu ile Nihat Doğan'ın yer aldığı ve ekonomi gündeminin konuşulduğu program sosyal medyada gündem oldu. Seyhan Soylu'nun "Naci Ağbal'ın yerine iktidar sana görev mi verdi? Doları nasıl düşüreceksin" sorusuna ise Candan "Benim bakanlarla aram iyi, sohbet etmeyi çok severim. Sohbet ederken de hem eğleniyorum, hem öğreniyorum" dedi ve çözümü açıkladı. Nihat Doğan'ın asgari ücretle geçinen ailelere tavsiyesini sorduğu Bahar Candan, "Asgari ücretliler dolarla bir şey almasın, evinin uzağına gitmesin" ifadelerini kullandı.

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