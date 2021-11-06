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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan basket oynayan gençlerin arasına böyle girdi! 'Hep siz mi oynayacaksınız ya!'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynadığı yeni görüntüleri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Kasım günü Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, Millet Bahçesi açılışından önce gençlerle basketbol oynayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde basketbol oynayan gençlerin yanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep siz mi oynayacaksınız ya? Ama ayıp oluyor böyle" diyerek oyuna katılıyor.

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