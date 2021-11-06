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DÜNYA

Büyük facia! Akaryakıt tankeri patladı 92 kişi yanarak öldü

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 92 kişi çok feci şekilde yaşamını yitirdi.

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'un doğusundaki Wellington bölgesinde yakıt tankeriyle başka bir aracın çarpışması sonucu patlama meydana geldi. Bölgedeki Connaught Hastanesi'nden morg personeli Foday Musa, yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 92 cesedin getirildiğini belirtti. Musa, yaklaşık 30 kişinin de ciddi şekilde yaralandığını söyledi.

Freetown Belediye Başkanı Yvonne Aki-Sawyerr, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Wellington'da yakıt tankeriyle başka bir aracın çarpışması sonucu Patlama meydana geldiğini belirtti.

Kazaya ilişkin görüntülerin yürek parçalayıcı olduğunu dile getiren Aki-Sawyerr, patlama sonucu 100'den fazla kişinin öldüğüne ilişkin söylentilerin olduğunu ancak kesin rakamın henüz belirlenemediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı göndererek hükümetin yaşamını yitirenlerin ailelerine her türlü desteği vereceğini kaydetti.

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