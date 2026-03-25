Arçelik su kullanımına ilişkin stratejisini paylaştı

Arçelik, 'Her Damla Değerli: Fabrikadan Eve' yaklaşımıyla suyu üretimden tüketici kullanımına uzanan değer zincirinde ele alan stratejisini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamayan göre, Arçelik, hem operasyonlarında su tüketimini azaltan uygulamaları hem de geliştirdiği teknolojilerle tüketicilerin günlük yaşamda suyu daha verimli kullanmasına katkı sağlıyor.

Son beş yılda geri kazanım ve yağmur suyu yeniden kullanım uygulamaları sayesinde yaklaşık 1 milyon metreküp su tasarrufu sağlayan şirket, bunun 721 bin metreküpten fazlasını geri kazanımdan, 259 bin metreküpünü ise yağmur suyunun yeniden kullanımından elde etti.

Şirketin su yönetimindeki yaklaşımı yalnızca kaynak tüketimini azaltmakla sınırlı kalmıyor, suyun yeniden kazanımı ve döngüye dahil edilmesi de stratejinin parçasını oluşturuyor.

Bu doğrultuda şirket, üretim süreçlerinde daha az su kullanmayı ve kullanılan suyu mümkün olan en yüksek oranda geri kazanmayı hedefleyen uzun vadeli bir yol haritası izliyor.

Baz yılı 2024'e kıyasla ürün başına su kullanımını 2030'a kadar yüzde 10, 2040'a kadar yüzde 25 azaltmayı hedefleyen şirket, aynı zamanda üretimde kullanılan suyun geri kazanım oranını 2030'da yüzde 25'e, 2040'ta ise yüzde 35'e çıkarmayı planlıyor.

Bir yıl içinde 65 bin metreküpten fazla su geri kazanıldı

Şirketin su yönetimi alanındaki en somut adımlarından biri 'Bolu Pişirici Cihazlar İşletmesi'nde hayata geçirilen atık su arıtma ve geri kazanım tesisi oldu.

Geçen yıl devreye alınan tesis sayesinde bir yıl içinde 65 bin metreküpten fazla su geri kazanıldı. Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ulusal ölçekte örnek uygulama olarak gösterilerek, Türkiye'de suyun yeniden kullanımı konusunda referans model haline geldi.

Söz konusu yatırım, şirketin suyu yalnızca tüketilen kaynak olarak değil, yeniden kazanılan ve sürdürülebilir şekilde yönetilen stratejik değer olarak konumlandırdığını ortaya koyuyor.

Şirketin su yönetimi yaklaşımı, üretimle sınırlı kalmayıp tüketicilerin günlük yaşamına da doğrudan yansıyor. Şirket, 'SaveWater', 'WaterMode', 'SenseWash' ve 'SensorAdapt' gibi teknolojilerle tüketicilerin su tüketimini azaltmasına katkı sağlarken, 'HomeWhiz' ekosistemindeki 'Water Manager' özelliğiyle kullanıcıların su ve enerji tüketimlerini anlık olarak takip etmelerine olanak tanıyor.

Söz konusu çözümler, daha verimli bir kaynak kullanımı sağlanmasına imkan verirken, akıllı sensörler ve bağlantılı teknolojiler sayesinde evlerde daha sürdürülebilir bir yaşamın kapısı aralanıyor.

Şirket, suyun korunmasının ancak kolektif bir yaklaşımla mümkün olacağı inancıyla küresel işbirliklerine de aktif katkı sağlıyor. 'CEO Water Mandate' destekçisi ve 'UN Global Compact Forward Faster' girişiminin imzacısı şirket, su yönetimi alanında küresel ölçekte etki yaratmayı hedefliyor.

'Her Damla Değerli' yaklaşımıyla şirket, suyun yalnızca bugünün değil, geleceğin de en kritik kaynaklarından biri olduğu bilinciyle çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

'Her damla, doğru yönetildiğinde yeniden kazanılabilen değerdir'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Özkadı, her damlanın, sadece korunması gereken kaynak değil, doğru yönetildiğinde yeniden kazanılabilen değer olduğunu belirtti.

Suyu sadece tüketen değil, döngüye geri kazandıran yaklaşım benimsediklerini aktaran Özkadı, şunları kaydetti:

'Son beş yılda sağladığımız yaklaşık 1 milyon metreküplük tasarruf ve Bolu'da hayata geçirdiğimiz geri kazanım yatırımı, bu dönüşümün somut bir göstergesi. Aynı zamanda geliştirdiğimiz teknolojilerle milyonlarca hanede görünmeyen ama çok güçlü bir etki yaratıyoruz. Amacımız, fabrikadan eve uzanan bütüncül yaklaşımla suyun geleceğini koruyan kalıcı dönüşümün parçası olmak.'