Altın fiyatları son durum! Düşüş sonrası yükseliş başladı, İslam Memiş bakın ne dedi
Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde büyük düşüş yaşadı. Gram altında 5 binli rakamlar görülünce yatırımcı kuyumcuya koştu. Bazı kuyumcularda altın tükendi. Bu düşüş sonrası ile toparlanma başladı. Bugün 25 Mart 2026 gram altın, çeyrek altın yükseliş kaydetti. İşte altın piyasası...
Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü 6 bin 382,7 liradan tamamladı.Güne yükselişle başlayan gram altın 6 bin 491 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 610 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 820 liradan satılıyor.
Orta Doğu'daki gerilimlerin kısa vadede sona erebileceğine yönelik güçlü mesajlar sonrasında yüksek enflasyon endişelerinin hafiflemesi ve dolar endeksinin 100 seviyesinin altında seyretmesi altın fiyatlarını destekledi. Altının onsu, yüzde 1,7 üstünde 4 bin 551 dolardan işlem görüyor.
Altın piyasalarındaki dalgalanmaya dikkat çeken Finans Analisti İslam Memiş, Yeni Şafak'a konuştu. Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını aldığını çizen Memiş “Talep bir anda artınca piyasada ürün bulmak zorlaştı. Şu an her yer kalabalık, herkes altın almaya çalışıyor. Ancak hem alım-satım makasları açıldı hem de işçilik maliyetleri ciddi şekilde arttı. Bu nedenle fiziki altın almak yerine bankalar üzerinden veya Darphane sertifikası yoluyla alım yapılmasını daha uygun buluyorum” dedi.
Piyasada sert dalgalanmaların devam ettiğini aktaran Memiş, “Henüz piyasa kendine net bir yön bulabilmiş değil. Gün içi hareketlere özellikle dikkat çekmek isterim. Ons altın geri çekildikçe gram altın da düşüyor. Gözler ise İran’daki savaşın ne kadar süreceğinde ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılıp açılmayacağında” diye konuştu.