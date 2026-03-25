Altın fiyatları son durum! Düşüş sonrası yükseliş başladı, İslam Memiş bakın ne dedi

Altın piyasalarındaki dalgalanmaya dikkat çeken Finans Analisti İslam Memiş, Yeni Şafak'a konuştu. Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını aldığını çizen Memiş “Talep bir anda artınca piyasada ürün bulmak zorlaştı. Şu an her yer kalabalık, herkes altın almaya çalışıyor. Ancak hem alım-satım makasları açıldı hem de işçilik maliyetleri ciddi şekilde arttı. Bu nedenle fiziki altın almak yerine bankalar üzerinden veya Darphane sertifikası yoluyla alım yapılmasını daha uygun buluyorum” dedi.