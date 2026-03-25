Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca araç sahibinin kafasını karıştıran trafikte yeni düzenlemelerle ilgili devreye girdi. Erdoğan, "Son günlerde araç sahiplerinin serzenişlerine sebep olan plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin vatandaşlarımızda yeni mağduriyetlere yol açmadan çok dikkatli yönetilmesi noktasında İçişleri Bakanlığımızı talimatlandırdık." dedi.

27 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu tartışmaları beraberinde getirdi.

APP plakalar, Türkiye Şoförler Odası (TŞOF) tarafından verilen yönetmelik dışı plakalar ile ses ve görüntü sistemleriyle ilgili yeni düzenlememelerin adil olmadığı yönündeki eleştiriler arttı.

Hazırlanan çalışmanın yeni mağduriyetlere yol açtığı yorumları yapıldı. Araç sahiplerinin ve oto ses ve görüntü sistemleri satan esnafın artan  tepkileri sonrası devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi.

"Yeni mağduriyetlere yol açmadan çok dikkatli yönetilmeli"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 60'ıncı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan trafik güvenliğinden enerjiye, bölgesel gelişmelerden dış politikaya pek çok konuyu enine boyuna değerlendirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Son günlerde araç sahiplerinin serzenişlerine sebep olan plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin vatandaşlarımızda yeni mağduriyetlere yol açmadan çok dikkatli yönetilmesi noktasında İçişleri Bakanlığımızı talimatlandırdık."

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla standart dışı plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar sadece rehberlik amacıyla yapılacağı, sürücülere ceza uygulanmayacağını, TŞOF'un bastırdığı standart dışı plakalara ceza yazılmayacağı bildirilmişti.

Yine bakanlıktan araçlardaki multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin açıklamada "Düzenlemeye ilişkin konunun taraflarının da görüşleri alınarak trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde, kanunun trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak biçimde uygulanabilmesini teminen gerekli yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, anılan hükme ilişkin yaptırımların uygulanması durdurulmuştur" denilmişti.

