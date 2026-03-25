14 ünlüye gözaltı! Fikret Orman, Hakan-Kerim Sabancı ve Hande Erçel de listede
TÜRKİYE yeni uyuşturucu operasyonu ile güne başladı. Ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturmasındaki yeni dalga kapsamında, eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Fikret Orman, eski Galatasaray Başkanı ve iş insanı Burak Elmas, iş insanları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı ile mankenler Didem Soydan ve Güzide Duran gözaltına alındı. Hande Erçel için de gözaltı kararı bulunuyor. İşte listedeki isimler;
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Güzide Duran, Didem Soydan, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Onur Talay ve Mustafa Tari gözaltına alındı. Hande Erçel ile Kaan Mellart hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.
HAVALİMANINDA GÖZALTI
Fikret Orman ve Güzide Duran birlikte gözaltına alınırken, iş insanı Kerim Sabancı'nın da yurt dışından geldiğinde İstanbul Havalimanı'ndan gözaltına alındığı bildirildi.
Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da gözaltına alınmış, ardından yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.
GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLER ŞUNLAR
SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜLER
Soruşturma kapsamında iş insanı Hakan Sabancı İstanbul’da, kardeşi Kerim Sabancı ise yurt dışından dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Narkotik Şube ekiplerince gözaltına alınan Burak Elmas ve Didem Soydan sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan isimler işlemlerinin yapılması için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.