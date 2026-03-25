14 ünlüye gözaltı! Fikret Orman, Hakan-Kerim Sabancı ve Hande Erçel de listede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Güzide Duran, Didem Soydan, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Onur Talay ve Mustafa Tari gözaltına alındı. Hande Erçel ile Kaan Mellart hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.



