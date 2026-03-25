Futbolda şike soruşturmasında küme düşürme yolda!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun hakemlerin bahis oynadığına yönelik açıklamalarıyla başlayan süreçte, futbolda bahis ve şike soruşturması geniş çaplı adli operasyonlara dönüştü.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 27 Ekim 2025 tarihinde yaptığı "hakemlerin bahis oynadığı" yönündeki tarihi açıklamasıyla başlayan süreç, bugün kulüp yöneticilerine ve geniş çaplı adli operasyonlara kadar uzanmış durumda.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva’da düzenlediği basın toplantısında profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı olduğunu, 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığını duyurdu.

Bu açıklama, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından doğrudan "ihbar" kabul edilerek adli süreç başlatıldı.

Devam eden süreçte TFF tarafından birçok PFDK sevki yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında adli işlemler gerçekleştirildi ve kulüp yöneticileriyle futbolcular da dahil olmak üzere birçok isim tutuklandı.

BAHİS VE ŞİKE OPERASYONUNDA SONA GELİNDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde başlatılan futbolda bahis ve şike operasyonunda sona yaklaşıldı. Söz konusu operasyon devam ederken önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Gazeteci Sinan Burhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

ŞİKE İÇERİSİNDE BULUNANLARA AĞIR YAPTIRIMLAR GELİYOR

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATI NET

ŞİKE YAPAN KULÜPLER KÜME DÜŞÜRÜLECEK

SİNAN BURHAN'IN PAYLAŞIMININ TAMAMI

Sinan Burhan'ın futbolda bahis ve şike soruşturması hakkında önemli bilgiler verdiği paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Süperligde hangi takımlar düşecek …Futbolda tartışmalı günler kapıda. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu döneminde başlatılan bahis ve şike operasyonunda sona yaklaşılıyor.

Türk milleti ve Türk sporu, temiz ve adil bir futbol düzeni istiyor. Şikenin tespit edilmesi halinde kulüpler için ligden düşme ya da 12 puana kadar puan silme cezaları gündemde. Bu süreçte hiçbir takım için ayrıcalık söz konusu olmayacak.

Bu kapsamda Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Asbaşkan Fatih Kulaksız ile ilgili iddianamenin bu hafta çıkması bekleniyor. Ayrıca 12 kulüp ve 33 şüpheli hakkında hazırlanan ayrı bir iddianamenin de hızlandırıldığı ifade ediliyor.

Öte yandan, düşük miktarlarda (10- 15 TL) bahis oynayan futbolculara dahi cezalar uygulanırken; rakip takım lehine açık şekilde şike içerisinde bulunan kişi ve kurumlara da ağır yaptırımların geleceği belirtiliyor. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatının net olduğu, “temiz futbol için kimsenin gözünün yaşına bakılmaması” yönünde irade ortaya konduğu ifade ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Türk futbolu adına radikal adımların atılması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun da bu süreçte gerekli kararlılığı göstermeye hazır olduğu belirtiliyor. Şike içerisinde olan Süperlig takımı yöneticilerininde açıklanacağı ve bu takımların ligden düşürüleceği söyleniyor.

Temiz futbol için kritik bir döneme giriyoruz."