Prof. Dr. Orhan Şen müjdeyi verdi! “Bahar havası geliyor...”
Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava bu hafta da peşini bırakmayacak. Tam “bitti” derken, yeni bir sistemin daha yolda olduğu belirtilirken birçok bölgede sağanak etkisini artıracak. Detaylar haberimizde...
Ramazan Bayramı yağışlı hava ile birlikte geçti. Sırada ise bir yağışlı hava sistemi daha var. Peki yurt genelinde hava nasıl olacak? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı;
“Cuma günü bir sıcak hava dalgası geliyor. O sıcak hava dalgası yazdaki sıcak hava dalgası gibi değil ama 4-5 derece sıcaklığı yükseltecek. Bir lodos girişi var, güneyli, ve bu bir gün sürecek. Neredeyse cumartesi öğlen saatlerinde tekrar rüzgâr kuzeye dönecek ve hafta sonu tekrar yağışlar başlayacak.
Önümüzdeki haftanın ortasına, cumartesi ile birlikte 4-5 gün tekrar yağış var. Yarından itibaren sıcaklıklar batı bölgelerimizde 1-2 derece artmaya başlıyor.
BAHAR HAVASI NE ZAMAN GELİYOR?
Doğu bölgelerimizdeki sıcaklıklar da artık 4-5 derece artacak gibi gözüküyor ve bu durumda doğudaki karlar da erimeye başlayacak. Çığ tehlikesi de Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde riskli gözüküyor.