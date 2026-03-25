Erhan Afyoncu'dan iddialara yanıt: Yasal yollara başvuracağım

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Erhan Afyoncu, teğmenlerin kılıçlı yemin töreninden fotoğraf çektirip görüntüleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Bu kılıçlar size çekiliyor" ifadeleriyle servis ettiği iddiasını ortaya atan avukat Namık Öztürk ve yazar Müyesser Yıldız'a dava açacağını duyurdu.

MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu, TSK’den ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun avukatlarından Namık Öztürk’ün duruşmada kendisine yönelik iddialarına sosyal medya hesabından yanıt veren bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Gazeteci Müyesser Yıldız, kendi internet sitesinde 23 Mart 2026’da yayınladığı yazısında TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun avukatlarından Namık Öztürk’ün duruşmada Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu’nun yaşananlara ilişkin fotoğraf ve video çektirip bu kayıtları basına servis ettiği, Cumhurbaşkanı’na "Bu kılıçlar size çekiliyor" dediği, bunun rektörlüğünün devamı için kurguladığını beyan ettiği yolunda iddiada bulunmuş ve diğer bazı haber siteleri de bu iddiayı iktibas etmişlerdir. Müyesser Yıldız’ın Namık Öztürk’e dayanarak ileri sürdüğü iddiaların tamamı yalandır. Benim, iddia edildiği biçimde bir hareketim veya sözüm olmamıştır" ifadelerini kullandı.

"MÜYESSER YILDIZ DA BU YALAN VE KARALAMA FAALİYETİNE İŞTİRAK ETMİŞTİR"
Afyoncu, "Avukat Namık Öztürk’ün dava ile ilgili belgelerde ve duruşma zaptında böyle bir beyanına rastlanmaması bir tarafa, bu gerçek dışı iddiaları nakleden Müyesser Yıldız’ın Namık Öztürk’ün mahkemeye hitaben hakkımda asılsız suçlamalarda bulunurken "Doğru, yanlış" şeklinde sözler kullandığını yazması, yani iddialarında bilgi sahibi olmamaktan doğan bir kararsızlık ifadesinin bulunduğunu açıkça ifade etmesi de, Öztürk’ün söylediklerinin yalan ve iftira olduğunun kanıtıdır. Dolayısı ile, Müyesser Yıldız da bu yalan ve karalama faaliyetine iştirak etmiştir. Suç teşkil eden beyanların sahipleri ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak ve hukukumu korumak için yasal yollara başvuracağım" dedi.

"15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİ SONRASINDA..."
Afyoncu, paylaşımında şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ’nün yıllar boyu devam eden tahribatına uğramış olan askeri eğitim kurumları ayağa kaldırılmış ve darbenin ardından kurulan Milli Savunma Üniversitesi, TSK’ya bugüne kadar 62 bin subay, astsubay ve kurmay subay yetiştirmiştir. Bu gelişmeleri hazmedemeyen hain FETÖ mensupları yalanlarına, iftiralarına, karalama kampanyalarına ve kara propagandalarına devam etmekte, Atatürkçü geçinen ve FETÖ ile mücadele ettiğini iddia eden bazı kişiler ile çevreler de bu yalanlara alet olmaktadır. Atılan iftiralar beni Türk Milleti’ne ve devletine hizmet yolundan geri döndürmeyecek, Milli Savunma Üniversitesi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sadece ve sadece Türk devletine bağlı, demokrasinin ve seçilmiş millet iradesinin emrinde nitelikli subaylar ile astsubaylar yetiştirmeye devam edecektir."

Gazeteci Müyesser Yıldız yazısında, Teğmen Ebru Eroğlu'nun avukatı Namık Öztürk'e dayandırdığı bir iddiayı gündeme getirmiş ve yazıda, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganının atılmasının hemen ardından Erhan Afyoncu'nun çevresindekilere "Gidin fotoğraf çekin" talimatı verdiği ve elde edilen görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Bu kılıçlar size çekiliyor" ifadeleriyle servis ettiği ileri sürülmüştü.

