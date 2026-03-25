Cevdet Yılmaz’dan, Özgür Özel’e tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "CHP Genel Başkanı tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak demokratik rekabet ölçülerini açıkça ihlal eden hakaretler kabul edilemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"CHP Genel Başkanı tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak demokratik rekabet ölçülerini açıkça ihlal eden hakaretler kabul edilemez. Bu sorumsuz siyaset tarzını en güçlü şekilde kınıyor ve sağduyulu CHP seçmeni dahil olmak üzere aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum. Seviyeden yoksun bu üslup, halkımızın oylarıyla milli iradenin yürütmedeki temsilcisi konumunda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza zarar vermez; olsa olsa muhalefetin kalite yoksunluğunu, politika geliştirememe gerçeğini ve ateş çemberine dönmüş bir bölge karşısında sergilediği sorumsuz siyaset anlayışını ortaya koyar. İçinden geçtiğimiz fırtınalı dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği, ülkemiz için olduğu kadar bölgemiz ve dünyamız için de son derece kıymetli bir değerdir. Milletimizin esenliği ve refahı için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gece gündüz çalışmaya; polemik ve kutuplaştırma siyaseti yerine, milli birliğimizi güçlendirmeye ve halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulamıştı! Tapu teknikeri hakkında flaş karar
Adalet Bakanı Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulamıştı! Tapu teknikeri hakkında flaş karar
Çorum'da kaza: 1'i polis 3 kişi yaralandı...
Çorum'da kaza: 1'i polis 3 kişi yaralandı...
Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Rusya barış istemiyor
Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Rusya barış istemiyor
Yıldız futbolcudan dikkat çeken adım! Barış Alper iş dünyasına girdi
Yıldız futbolcudan dikkat çeken adım! Barış Alper iş dünyasına girdi
Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 şüpheli gözaltında...
Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 şüpheli gözaltında...
İran'dan ABD'yi şoke edecek mesaj! "Yaklaşın..."
İran'dan ABD'yi şoke edecek mesaj! "Yaklaşın..."
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Trump'ın İran'a saldırıları durdurmak için 15 maddelik plan önerdiği iddia edildi
Trump'ın İran'a saldırıları durdurmak için 15 maddelik plan önerdiği iddia edildi
İstanbul'da otopark tartışması çok korkunç bitti!
İstanbul'da otopark tartışması çok korkunç bitti!
Erol Köse’nin son notu ALS gerçeğini gündeme taşıdı! Medipol uzmanından ALS gerçeği
Erol Köse’nin son notu ALS gerçeğini gündeme taşıdı! Medipol uzmanından ALS gerçeği
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
Erhan Afyoncu'dan iddialara yanıt: Yasal yollara başvuracağım
Erhan Afyoncu'dan iddialara yanıt: Yasal yollara başvuracağım