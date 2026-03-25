Trump'ın İran'a saldırıları durdurmak için 15 maddelik plan önerdiği iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıları sonlandırmak için 15 maddelik bir plan önerisinde bulunduğu ve bunun müzakereleri için de bir aylık geçici ateşkes teklif ettiği iddia edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun adını vermediği İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD’nin İran ile gerilimi sonlandırmak için 15 maddelik bir teklif hazırladığı ileri sürüldü. İran'a saldırıları sonlandırmak için hazırlanan 15 maddelik planın Pakistan aracılığıyla Tahran'a iletildiği, ayrıca ABD'nin söz konusu anlaşmaya ilişkin müzakerelerin yürütülmesi için bir aylık geçici ateşkes ilan etmeyi planladığı iddia edildi.

Haberde, İran'a saldırıların sonlandırılması için hazırlandığı öne sürülen planın maddelerine de yer verildi.

Planın, İran'ın nükleer kapasitesinin sonlandırılması, Tahran'ın nükleer silah elde etme girişiminde bulunmayacağına dair taahhütte bulunması, İsfahan, Natanz ve Fordo nükleer tesislerinin devre dışı bırakılması gibi maddeler içerdiği ifade edildi.

Ayrıca, İran'ın ülkede uranyum zenginleştirme yapmaması, elindeki yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumu Uluslararası Atom Enerji Ajansı'na devretmesinin istendiği öne sürüldü.

İddialara göre, Hürmüz Boğazı'nı yeniden gemi trafiğine açılması, İran'ın füze programının menzili ve miktarı açısından sınırlandırılması, Tahran'ın bölgedeki "vekil güçlere desteğini" kesmesi gibi şartlar da bulunuyor.

Bunun karşılığında İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması taahhüt ediliyor.

İsrailli kaynaklar, İran’ın teklifi kabul konusunda isteksiz olabileceğini belirtirken, ABD’nin önce genel çerçeve anlaşması için baskı yapıp detayları erteleyebileceği endişesini dile getirdi.

Erol Köse’nin son notu ALS gerçeğini gündeme taşıdı! Medipol uzmanından ALS gerçeği
Erol Köse’nin son notu ALS gerçeğini gündeme taşıdı! Medipol uzmanından ALS gerçeği
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
Erhan Afyoncu'dan iddialara yanıt: Yasal yollara başvuracağım
Erhan Afyoncu'dan iddialara yanıt: Yasal yollara başvuracağım
Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Rapyd takımına yenildi
Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Rapyd takımına yenildi
Irak'ın Erbil kentinde birden fazla noktaya kamikaze İHA saldırısı düzenlendi
Irak'ın Erbil kentinde birden fazla noktaya kamikaze İHA saldırısı düzenlendi
İran, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Bahreyn'deki bazı noktaları füze ve İHA'larla hedef aldı
İran, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Bahreyn'deki bazı noktaları füze ve İHA'larla hedef aldı
Irak'taki "İslami Direniş" grubu, ABD üslerine 23 saldırı düzenledi
Irak'taki "İslami Direniş" grubu, ABD üslerine 23 saldırı düzenledi
Futbolda şike soruşturmasında küme düşürme yolda!
Futbolda şike soruşturmasında küme düşürme yolda!
İstanbul Valiliği'nden Resul Emrah Şahan’ın iddialarına yalanlama
İstanbul Valiliği'nden Resul Emrah Şahan’ın iddialarına yalanlama
Katar ve İspanya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Katar ve İspanya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Irak’tan ABD ve İran’a nota kararı
Irak’tan ABD ve İran’a nota kararı
Hadi Özışık’tan Birgün gazetesinin skandal manşetine sert tepki
Hadi Özışık’tan Birgün gazetesinin skandal manşetine sert tepki