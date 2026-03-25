İran'dan ABD'yi şoke edecek mesaj! "Yaklaşın..."

İran Lideri Mücteba Hamaney'in Savunma Konseyi'ndeki temsilcisi Ali Ekber Ahmediyan, uzun yıllar boyunca hazırlık yaptıklarını ve tatbikatlar gerçekleştirdiklerini belirterek "Yıllardır ABD'lilerin buraya gelmesini bekliyoruz. Yaklaşın." ifadelerini kullandı.
Ahmediyan, X sosyal medya platformun üzerinden, ABD medyasında, Savunma Bakanlığının (Pentagon), 82'inci Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askeri "İran'la savaş" nedeniyle Orta Doğu'ya göndermeye hazırlandığı yönündeki iddialara değindi.
Uzun yıllar boyunca hazırlık yaptıklarını ve tatbikatlar gerçekleştirdiklerini belirten Ahmediyan, “Yıllardır ABD’lilerin buraya gelmesini bekliyoruz. ABD askerlerine ileteceğimiz yalnızca bir mesajımız var: Yaklaşın.” dedi.
