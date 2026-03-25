Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı-Gümüşova kesimindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle 21.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Antalya-Alanya yolunun 14-15. kilometrelerinde (Karadayı Kavşağı) hemzemin kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda Babadağ Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Sarayköy Kavşağı'nın Aydın istikametine çıkış kolu trafiğe kapatıldı.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ermenek-Mut yolunun 15-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimindeki yapım işleri sebebiyle 0-1. kilometrelerde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Bursa-Ankara istikametinde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 23-30. kilometrelerinde sel hasarlarının onarım işleri nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

