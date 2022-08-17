Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim, motorine zam var! 17 Ağustos benzin ve motorin fiyatları

Akaryakıt ürünlerine son iki günde gelen zamlar iptal edilmişti. Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber daha geldi. 18 Ağustos 2022 Cuma günü (bu gece) motorin grubuna 76 kuruşluk zam, benzine ise 83 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

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Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık sonrası akaryakıt ürünlerine zam ve indirim haberleri merakla takip ediliyor. İki gün üst üste motorine gelen zamlar aynı günün akşam saatlerinde petrol fiyatları düştüğü için iptal edilmişti. Bu gece yarısı ise motorin grubuna 76 kuruşluk zam, benzine ise 83 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Motorine 76 kuruşluk zam geliyor

Motorin grubunda beklenen 79 kuruşluk zam dün, petrol fiyatlarında düşüş nedeniyle geri çekildi. Ancak bu gece yarısından itibaren yeni bir beklenti var. Buna göre; motorin grubuna 76 kuruşluk bir zam gelecek.

Benzine 83 kuruş indirim geliyor

NTV'nin haberine göre benzinde ise 83 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,18 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21,16 liradan satılıyor.