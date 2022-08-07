Antalyaspor Galatasaray (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'un konuğu oluyor. Yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak Okan Buruk ve öğrencileri zorlu deplasmanda geçen sezonun flaş takımı Antalyaspor'un sahasında galibiyet arayacak. Peki Antalyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Antalyaspor Galatasaray maçı ile ilgili bilgiler ve canlı anlatımı haberimizde...

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ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM

ANTALYASPOR 0-0 GALATASARAY

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

Antalyaspor - Galatasaray muhtemel 11'ler

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray, Gökdeniz, Fernando, Fredy, Ndao, Luiz Adriano, Wright

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Midtsjö, Oliveira, Yunus, E. Akbaba, Kerem, Seferovic

Antalyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor Galatasaray maçı 7 Ağustos Pazar akşamı saat 21:45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Galatasaray moral bulmak istiyor

Ligde geride kalan sezonu 13. tamamlayarak tarihinin en kötü performansını gösteren sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona iyi bir şekilde girerek moral bulmak istiyor.

Galatasaray'da Leo Dubois forma giyemeyecek

Galatasaray'da sakatlığı bulunan yeni transfer Leo Dubois, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Transferler ilk kez Aslan olacak

Yeni transferler Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Gözler Seferovic'te

Yeni transfer Haris Seferovic, sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor maçındaki en önemli gol ayağı olacak.

Portekiz'in Benfica takımından transfer edilen Bosna Hersek asıllı İsviçreli santrfor, hazırlık döneminde çıktığı 3 maçta 2 gol atarken, 2 golün de pasını verdi.

Galatasaray, yeni sezona yenilenen yüzüyle giriyor

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon tarihinin en kötü performansını sergileyen Galatasaray, yeni sezona yenilenen kadrosuyla giriyor.

Sarı-kırmızılı futbol takım, geçen sezon başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gençleştirme operasyonuyla başladığı Süper Lig'de beklediğini bulamadı. Ocak ayında Terim ile yolları ayıran Galatasaray, sezonu İspanyol teknik adam Domenec Torrent yönetiminde tamamladı. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılılar, ligi 13. sırada bitirerek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Sezonun tamamlanmasının ardından yönetim değişikliği yaşayan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek dönemi başladı. Özbek, teknik direktörlüğe kulübün unutulmaz futbolcularından Okan Buruk'u getirirken önemli bir transfer operasyonuna girişti.

Galatasaray, Avrupa'nın çeşitli kulüplerinde forma giyen santrfor Haris Seferovic, sağ bek Leo Dubois, orta saha oyuncuları Sergio Oliveira ile Fredrik Midtsjö'yü transfer etti. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'daki formuyla milli takıma seçilen stoper Abdülkerim Bardakcı ile Altay'daki performansıyla dikkati çeken genç sol bek Kazımcan Karataş'ı da renklerine bağladı.

Geçen sezon kiralık olarak Alanyaspor'da oynayan Emre Akbaba, Adana Demirspor'da forma giyen Yunus Akgün ve Giresunspor'un kalesini koruyan Okan Kocuk'un iyi performans sergileyerek takıma dönmesi de Galatasaray'da yüzleri güldürüyor.

Gençlerin performansı memnun ediyor

Galatasaray'da sezon başı kampında yer alan futbol akademisinden genç futbolcuların performansı teknik heyeti memnun etti.

Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen Okan Buruk, sezon başı kampında genç oyunculara ciddi şans verdi.

Kampa götürülen Hamza Akman, Metehan Baltacı, Emin Bayram, Beknaz Almazbekov, Baran Aksaka ve Ali Turap Bülbül hazırlık maçlarında verilen şansı iyi kullandı.

Önemli oyuncularla yollar ayrıldı

Galatasaray'da geçmiş dönemlerde önemli yatırımlar yapılan ancak beklenen performansın alınamadığı birçok oyuncuyla yollar ayrıldı.

Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'yu İspanya'nın Sevilla takımına 15 milyon avro karşılığında satan "Cimbom" önemli bir gelir elde etti.

Bonuslarla yaklaşık 13 milyon avro ödediği Mbaye Diagne'nin sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılılar, 6 milyon dolar ödediği Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed ve 3,5 milyon avro verilen Olimpiu Morutan'ı farklı takımlara kiraladı.

Sözleşmeleri sona eren Sofiane Feghouli ve Ryan Babel ile yeni anlaşma imzalamayan Galatasaray, kiralık olarak forma giyen Eric Pulgar, Inaki Pena, Halil Dervişoğlu ile yola devam etmedi.

Savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü Eyüpspor'a kiralayan sarı-kırmızılılar, kiradan dönen Aytaç Kara'nın da sözleşmesini feshetti.

Aslan yedi hazırlık maçı yaptı

Hazırlıklara İstanbul'da başlayan Galatasaray, Avusturya'da 2 etaplı kamp gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi yaptığı 7 hazırlık maçında 3 galibiyet aldı. Galatasaray ayrıca bu maçlarda ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

İlk etap kampında 4 hazırlık maçına çıkan "Cimbom" sırasıyla Avusturya'nın Sturm Graz ekibine 2-1, Macaristan takımı MOL Fehervar'a 1-0 yenildi. Çekya temsilcisi Sigma Olomouc'u 2-0 yenen Galatasaray, aynı ülkeden Pardubice ile 0-0 berabere kaldı.

Yaklaşık 2 hafta süren kamptan İstanbul'a dönen sarı-kırmızılılar, Nef Stadı'ndaki hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

İkinci etap kampı için yeniden Avusturya'ya giden Galatasaray, burada İtalya ekiplerinden Salernitana ile 1-1 berabere kalırken Fiorentina'yı 2-1 yendi.

Hazırlık maçlarında 8 gol atan Galatasaray, kalesinde 6 gole engel olamadı. Söz konusu maçlarda 2 gol atan yeni transfer Haris Seferovic, ayrıca asistleriyle dikkati çekti.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu (2), Oğulcan Çağlayan, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis ve Emre Akbaba hazırlık maçlarında gol atan isimler oldu.

Galatasaray ile Antalyaspor 53. randevuda

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bugün 53. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 52 maçta sarı-kırmızılılar 31, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 101 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi.

Galatasaray son 12 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 12 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, sonraki 6 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray 27 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 12 maçta fileleri 7 kez havalandırabildi.

Antalya'daki maçlar

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 26 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 15, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 8 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 47 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

Deplasmanda rakibiyle yaptığı son 6 maçı kaybetmeyen Galatasaray, söz konusu maçlarda üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 9 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 6 gole engel olamadı.