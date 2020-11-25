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Antalya'da lüks cipte infaz! 2 kişi hayatını kaybetti

ANTALYA'dan son gelen haber tüyler ürpertti. Öğle saatlerinde Kepez ilçesinde lüks cipteki iki kişi vurularak öldürüldü. Ekipler bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

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Antalya'da seyir halindeki cipe düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde ilerleyen 34 DKF 631 plakalı cip, henüz kimlikleri belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçtaki 3 kişiden 2'sinin yaşamını yitirdiği belirlendi.  Saldırıdan yaralı kurtulan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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