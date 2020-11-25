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Pegasus'tan 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri yolculara hatırlatma

 Pegasus Havayolları, koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen kısıtlamalar sonrası yolcularına uçuşlarla ilgili hatırlatma yaptı.

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Pegasus Havayolları, koronavirüsle mücadele için ilan edilen sokağa çıkma yasakları kapsamında yolcuların hangi şartlar altında uçuş yapabileceklerini anlatan grafiği sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Grafikte 20 yaş altı yolcuların yanında bir velisiyle, 20-64 yaş arası yolcuların biletleri veya rezervasyon numaralarıyla ve 65 yaş üstü yolcuların ise seyahat izin belgesi ile uçuş gerçekleştirebilecekleri hatırlatıldı.

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