Masumlar Apartmanı Safiye'nin gençliğini kim oynuyor?

TRT 1 ekranlarının en çok izlenen ve dikkat çeken gerçek bir hikayenin anlatıldığı Masumlar Apartmanı oyuncuları ile de merak ediliyor. Özellikle Safiye'nin küçüklüğünü ve gençliğini oynayan oyuncu araştırılıyor. Masumlar Apartmanı Safiye'nn küçüklüğünü İrem Kübra Bakırtaş oynuyor. Peki kimdir İrem Kübra Bakırtaş?

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Birçok izleyici dizide Safiye'nin çocukluğunu canlandıran ismi merak ediyor. Safiye'nin annesi onun okuduğu kitaplara karışır ve Safiye'ye sürekli her tarafı kirletmişsin diyerek eleştirir. Safiye onu mutlu etmek istedikçe annesi onu mutsuz etmenin bir yolunu bulur. Sevgiyi annesinden göremeyen Safiye, babasının da onu sevmediğini düşündüğü için temizlik yaparak kendini rahatlatır. Bu zaman içerisinde bir hastalık haline gelir ve Safiye zamanla annesi gibi davranır. İşte Safiye'nin gençliği!

Masumlar Apartmanı Safiye'nin küçüklüğünü kim oynuyor?

İrem Kübra Bakırtaş adlı oyuncu Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin küçüklüğünü yani gençliğini canlandırmaktadır. İrem Kübra Bakırtaş, Aybüke Pusat ile “Gilette Venüs” reklam filminde rol almıştır. İlk rol aldığı dizisi Masumlar Apartmanı dizisidir. Dizide Ezgi Mola’nın canlandırdığı Safiye karakterinin çocukluğuna hayat vermektedir.

İrem Kübra Bakırtaş Dizileri ve Filmleri

(Masumlar Apartmanı Safiye Çocukluğu)

Masumlar Apartmanı (Safiye Çocukluğu) – 2020